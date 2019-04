Autore:

Simone Valtieri

ROMA ELETTRICA Nella suggestiva cornice dei Musei Capitolini in Campidoglio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ospitato il presidente della Formula E, Alejandro Agag, nel corso della mattinata di martedì, quando è stato presentato il Rome ePrix che vedrà impegnati i bolidi elettrici per le strade dell'Eur per il secondo anno consecutivo. L'appuntamento è per il 12 e 13 marzo prossimi, quando andrà in scena la settima tappa del campionato 2018-19 ABB Formula E.

TUTTO ESAURITO I biglietti per l'evento sono già esauriti da tempo, anche se sul sito internet ufficiale della Formula E risultano ancora erroneamente disponibili. Anche i biglietti gratuiti sono andati esauriti in poche ore e per seguire la gara dal vivo resta solo la poco raccomandabile strada del bagarinaggio o del secondary ticket. La buona notizia per i fan è che si potrà però accedere gratuitamente per tutta la giornata di venerdì all'Allianz E-Village, basterà recarsi all'Eur e partecipare alle tante iniziative organizzate (in calce).

ROMA SMART Alcune novità sull'evento sono state raccontate dalla stessa sindaca Raggi, mastro di cerimonie in Campidoglio: "Vogliamo immaginare un futuro molto più semplice per chi vuole, e un giorno dovrà, muoversi con i veicoli elettrici. Il nostro impegno in Formula E sta a indicare questa nostra volontà di progredire verso una mobilità più pulita ed ecologica. Ci stiamo già impegnando a fondo sugli autobus elettrici e con servizi di car sharing, Questa gara lascerà un'eredità molto significativa per Roma, già dallo scorso anno abbiamo iniziato a installare quante più colonnine elettriche in giro per la città, mentre da quest'anno - grazie alla collaborazione con Huawei - installeremo telecamere intelligenti. Vogliamo che la nostra città diventi sempre più Smart."

SOGNO ROMANO Protagonista della presentazione è stato Alejandro Agag, presidente e fondatore della serie elettrica: "Per noi è un piacere enorme essere nuovamente qui a Roma, per il secondo anno consecutivo. Ricordo che proprio in questa sala con l'allora sindaco Alemanno si discuteva della possibilità che questo sogno di portare la Formula E a Roma si realizzasse, ora è divenuto realtà. Quest'anno ci aspettiamo un'affluenza maggiore rispetto allo scorso, grazie ai cinquemila biglietti in più messi a disposizione speriamo di raggiungere le 35.000 presenze. Finora ci sono stati nella stagione sei vincitori diversi nelle prime sei gare, nessun campionato è così competitivo. Ci aspettiamo che a Roma possa vincere un settimo pilota."

Iniziative Allianz E-Village (fonte: www.fiaformulae.com)

Formula E World: la novità della stagione 2018/19 è il Formula E World, il nuovissimo spazio all'interno dell'Allianz E-Village per conoscere più da vicino l'azione e il mondo dell'ABB FIA Formula E Championship.

Incontra i piloti: incontra i tuoi eroi durante la sessione di autografi, sfidali nella E-Race presso la Gaming Zone o partecipa alle celebrazioni durante la cerimonia del podio, per un selfie o per il bagno di champagne. È il tuo giorno: scegli come viverlo al meglio.

Esibizioni dal vivo: scopri la migliore musica live e il top dell'intrattenimento dal vivo previsto dal programma della gara.

Allianz Explorer Zone: un intero mondo di nuove tecnologie e display interattivi ti aspettano all'interno dell'Allianz Explorer Zone.

Gaming Zone: dimostra la tua abilità di guida su uno dei nostri simulatori di Formula E. Registra un giro abbastanza veloce e guadagna la possibilità di correre contro quattro piloti di Formula E durante l'E-Race, trasmessa all'E-Prix.

Drive Zone: vieni a incontrare la nuova gamma di auto elettriche e ibride di Porsche, Audi, BMW e Jaguar.

Kids Zone: per i nostri fan più giovani, un'intera zona dedicata all'apprendimento, all'esplorazione e alla scoperta.

Inspire Zone: vieni a conoscere le aziende più interessanti, le loro più recenti innovazioni e le tecnologie nel cuore del circuito.

Taste Zone: una vasta gamma di prodotti alimentari da tutto il mondo da scoprire nella nuova zona degustazione dedicata.