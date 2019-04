Autore:

La Redazione

BINOMIO NEL CUORE Schumacher e la Ferrari, una suggestione enorme, gigantesca, più grande della Formula 1 stessa. Oggi uno Schumacher è tornato al volante di una rossa da Formula 1 dopo oltre una dozzina d'anni, da quel 22 ottobre 2006, quando a Interlagos la leggenda Michael scrisse il capitolo conclusivo della sua lunga storia con il Cavallino, risalendo - nonostante le sfortune - dall'ultimo al quarto posto di quel GP. Dopo tutto questo tempo, e con tante, tante cose accadute in mezzo, il figlio Mick è salito oggi al volante di una rossa, la SF90 di Leclerc e Vettel, nel corso dei test in Bahrain che vi stiamo raccontando LIVE minuto per minuto a questo link. Tutte le foto di questa emozionante giornata in una completa photogallery (ben 40 immagini), solo per i lettori di Motorbox.com.