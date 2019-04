Autore:

COPERTURA LIVE Martedì 2 e mercoledì 3 aprile, si torna in pista sulla tracciato di Sakhir, in Bahrain, per la prima tornata stagionale di in-season test con tutti i team impegnati e tantissime novità, la più attesa delle quali è sicuramente l'esordio di Mick Schumacher su una Formula 1, in primis quella Ferrari guidata per oltre una decade dal suo leggendario padre Michael, e il giorno seguente sull'Alfa Romeo. Ma non ci sarà soltanto il talentino tedesco al volante, sotto i riflettori anche il ritorno di Fernando Alonso che proverà la McLaren MCL35 per un giorno e mezzo nel ruolo di tester per la Pirelli. Tanti giovani in pista ma anche Hamilton, Vettel, Ricciardo e Verstappen tra i big. Di seguito la lineup ufficiale. Motorbox.com vi offirà una copertura completa dell'evento, dandovi appuntamento a domani alle ore 9 per non perdere neanche un minuto della prima giornata.

La lineup completa dei Test in Bahrain

Day-1 - 2 aprile 2019 Day-2 - 3 aprile 2019 mattina pomeriggio mattina pomeriggio Mercedes Lewis Hamilton George Russell Ferrari Mick Schumacher Sebastian Vettel Red Bull Max Verstappen Dan Ticktum Renault Daniel Ricciardo Jack Aitken Haas Romain Grosjean Pietro Fittipaldi McLaren Carlos Sainz Lando Norris Lando Norris Racing Point Lance Stroll Sergio Perez Alfa Romeo Callum Ilott Mick Schumacher Toro Rosso Alexander Albon Alexander Albon Williams George Russell Robert Kubica Nicholas Latifi McLaren* Fernando Alonso Carlos Sainz Fernando Alonso Toro Rosso* Daniil Kvyat Daniil Kvyat

*Seconda vettura impegnata nei test delle gomme 2020 per la Pirelli.