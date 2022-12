F1, McLaren completa la "rosa" 2023: Alex Palou sarà pilota di riserva

È stato il protagonista di uno degli intrighi di mercato piloti più difficili da decifrare dell’intera stagione motoristica. Adesso, pur continuando in IndyCar al volante della monoposto del mitico team Chip Ganassi Racing con cui ha conquistato il titolo nel 2021, lo spagnolo Alex Palou fa un passo ulteriore verso la Formula 1: dopo l’ingaggio di Oscar Piastri e l’uscita di scena di Daniel Ricciardo, il 25enne catalano sarà infatti il nuovo terzo pilota della McLaren.

F1 2022: Alex Palou in divisa McLaren

DOPPIO IMPEGNO Proprio la firma del contratto con McLaren aveva messo a rischio la prosecuzione del rapporto con Ganassi, che aveva annunciato la permanenza di Palou nel team prima di essere smentito dallo stesso pilota – con modalità curiosamente analoghe a quanto sarebbe successo qualche giorno dopo tra Alpine e Piastri – già d’accordo per entrare a far parte della scuderia di Woking, impegnata anche in IndyCar e in Formula E, oltre che ovviamente in F1. La questione è stata infine risolta proprio con la previsione di un doppio impegno nel 2023: Palou sarà regolarmente nella griglia della maggiore categoria Usa a ruote scoperte, ma svolgerà il ruolo di riserva in F1 nei weekend in cui non ci sarà alcuna concomitanza con le gare negli States.

PARLA PALOU “Sono molto contento – ha spiegato Palou, che quest’anno ha avuto modo di debuttare ufficialmente al volante di una monoposto di Formula 1 nelle PL1 del GP Stati Uniti ad Austin – di essere parte del team McLaren come uno dei piloti di riserva nel 2023. Ho guidato sia la MCL35M che la MCL36 (le auto del 2021 e del 2022, ndr) ed è stata una grande esperienza, quindi non vedo l’ora di essere coinvolto nello sviluppo della prossima macchina. Voglio continuare a progredire come pilota e ringrazio la McLaren per la fiducia nell’affidarmi questo ruolo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/12/2022