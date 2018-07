Autore:

Valerio Colombo

F1 GP AUSTRIA Dopo il rocambolesco Gran Premio di Germania, la Formula Uno non si ferma e si prepara per un'altra sfida. Questa volta il Circus farà tappa sulla pista di Budapest, in Ungheria, per calcare l'asfalto dell'Hungaroring. Il tracciato magiaro è una dei piste più corti e tortuosi del Mondiale, dov'è difficilissimo sorpassare.

LE MESCOLE L'Hungaroring necessita un carico aerodinamico alto, fatto che favorirà team come Red Bull e Ferrari. Per il Gran Premio d'Ungheria, dodicesima tappa del Mondiale, il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha messo a disposizione dei team i suoi pneumatici medium, soft e ultrasoft, la stessa triade che abbiamo nel Gran Premio di Germania.

ORARI TV Ecco gli orari per seguire in tv, in diretta o in differita, i 70 giri del Gran Premio d'Ungheria

Venerdì 27 luglio:

FP1: 11.00-12:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

FP2: 15.00-16:30 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Sabato 28 luglio:

FP3: 12:00-13:00 esclusiva diretta Sky SportF1 HD

Qualifiche ufficiali: 15:00-16:00 diretta Sky SportF1 HD

Qualifiche ufficiali: 19:00-18:00 differita su TV8

Domenica 29 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 diretta Sky SportF1 HD

Gran Premio: ore 21:00 differita TV8