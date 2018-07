Autore:

Valerio Colombo

MERCEDES IN CRESCITA Si chiude con la terza sessione di prove libere la prima fase di questo weekend del Gran Premio di Ungheria che tra meno di un paio d'ore entrerà nel vivo con le qualifiche. Queste tre sessioni hanno raccontato di un Sebastian Vettel e di una Ferrari in ottima forma, con il tedesco ai vertici della cronotabella mattutina in 1'16"170, ma anche di una Mercedes che nonostante le tante difficoltà nel mandare in temperatura le gomme (Bottas e Hamilton si sono resi protagonisti di un paio di testacoda nella mattinata) sembra essere sempre pericolosa. A conferma di ciò arriva il secondo tempo di giornata, stabilito da Valtteri Bottas in 1''16"229. Dietro di loro si sono classificati i rispettivi compagni, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton

OCCHIO ALLE RED BULL La Red Bull dal canto suo, nonostante lo scambio di posizioni con la Mercedes rispetto alle FP2, resta sempre una cliente pericolosa per chiunque, da tenere d'occhio soprattutto su un circuito come quello dell'Hungaroring che offre un setup con carico aerodinamico maggiorato volto a esaltare le caratteristiche della RB14. Daniel Ricciardo ha preceduto il compagno Max Verstappen nella terza fila virtuale occupata dal team austriaco. Dietro ai sei top driver il migliore della mattinata è stato Carlos Sainz, davanti al compagno in Renault, Nico Hulkenberg, alla Haas di Romain Grosjean e alla Toro Rosso di Pierre Gasly. L'appuntamento con le qualifiche è per le 15, una sessione importantissima viste le caratteristiche del tracciato magiaro che non offre molte possibilità di sorpasso nel corso della gara.

RISULTATI FP3