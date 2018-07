Autore:

Valerio Colombo

RE DELLA PIOGGIA Il meteo condiziona le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, presentandosi prima del via e nella fase finale della Q1, per non lasciare più i piloti fino al termine della sessione. In queste condizioni le Mercedes appianano il gap mostrato nelle libere dalla Ferrari e Lewis Hamilton compie la sua ennesima magia sul bagnato, guadagnando la sesta pole position in carriera all'Hungaroring. Dietro al britannico si è piazzato Valtteri Bottas, poi le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Terza fila inedita con la Renault di Carlos Sainz e la Toro Rosso di Pierre Gasly, solo settimo Max Verstappen, dodicesimo Daniel Ricciardo. ma andiamo in ordine:

CHE Q1! Si parte con la pista bagnata e grosso pericolo di pioggia sul tracciato dell'Hugaroring, con il cielo che invia segnali visivi e acustici che preannunciano tempesta. Sebastian Vettel resta però il più veloce in ogni condizione, stampando il miglior tempo sia con le intermedie, che con le gomme Ultrasoft sul finale di sessione in 1'16"666 davanti alla Red Bull di Verstappen, alle Mercedes di Bottas e Hamilton e alla Ferrari del suo compagno Kimi Raikkonen. Solo Daniel Ricciardo passa con fatica il taglio perché dotato di gomme Soft che con le temperature crollate sulla pista non riescono a entrare in temperatura. 12° posto per lui, mentre restano fuori dalla Q2 Vandoorne, Leclerc, Ocon, Perez e Sirotkin.

COLPO DI GENIO Sebastian Vettel è il solo pilota del lotto a scendere in pista sin da subito con gomme intermedie, gli altri sono costretti dopo un giro a rientrare e sostituire la gomma. L'1'28"636 ottenuto dal ferrarista nella fase iniziale del temporale lo issa al vertice del segmento di qualifica. Quando arriva il diluvio i primi a completare un giro con le intermedie dietro al tedesco, sono i qualificati: Sainz, Verstappen, Hamilton, Gasly, Bottas, Hartley, Raikkonen, Magnussen e Grosjean. Dopo è impossibile migliorare, troppa l'acqua riversata dal cielo sul tracciato, con buona pace di Alonso, Hulkenberg, Ricciardo, Ericsson e Stroll che provano a migliorare con le gomme da bagnato estremo nel finale, senza fortuna.

Q3 NEL DILUVIO Nell'ultimo segmento tutti subito in pista con le full-wet e il primo a mettersi davanti a tutti è Lewis Hamilton in 1'36"648, davanti a Bottas, Raikkonen e Vettel. A quattro minuti dal termine Kimi Raikkonen con la Ferrari si prende la pole position provvisoria in 1'36"186 ma si decide tutto nell'ultimo minuto: Vettel è sfortunato con il timing, è il primo a chiudere l'ultimo tentativo in seconda piazza e viene subito relegato in terzo dal miglioramento di Bottas. Arriva però Hamilton e mette tutti d'accordo, issandosi in pole, la 77° della sua carriera. Dietro ai quattro big, Sainz è il primo degli altri con la sua Renault davanti al sorprendente Pierre Gasly con la Toro Rosso. Max Verstappen invece era atteso a qualcosa di più, ma è solo settimo e sarà giudicato dai commissari per aver ostacolato Grosjean nel corso del suo giro veloce, davanti all'altra Toro Rosso di Brendon Hartley e alle due Haas di Kevin Magnussen e, per l'appunto, di Romain Grosjean.

RISULTATI QUALIFICHE