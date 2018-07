Autore:

Valerio Colombo

LEWIS IN STATO DI GRAZIA Poco da dire sulle prime fasi di gara, tanto da dire invece sull'epilogo del Gran Premio d'Ungheria, con le imperfezioni ai box e i contatti tra Vettel e Bottas e, ancora, tra Bottas e Ricciardo negli ultimi giri. Prima di tutto però, Lewis Hamilton, vincitore della 67° gara in carriera e sempre più leader del mondiale con 24 punti di margine su Sebastian Vettel, conquistati su una pista che i pronostici vedevano tingersi di rosso. "Davvero un lavoro straordinario quest'oggi da parte del team, sapevamo che le Ferrari sarebbero state molto veloci questo weekend e portare a casa i punti oggi è un bonus per noi. Ho gestito il passo tutta la gara, ma negli ultimi giorni sentivo veramente caldo. Sono contento di come abbiamo lavorato, spero si possa continuare così fino a fine stagione."

BICCHIERE MEZZO PIENO Dopo la sfortunata pioggia nelle qualifiche e la seconda fila di partenza, i ferraristi sono entrambi soddisfatti della propria prestazione odierna: "Alla sosta è rimasta bloccata la gomma" - ha esordito Sebastian Vettel - "Eravamo fuori dalla nostra posizione oggi vista la velocità che avevamo, abbiamo provato a partire con le Soft, ma poi il piccolo problema ai box ci ha fatto trovare dietro a Valtteri. Non potevo superarlo subito perciò ho preso spazio per tornargli sotto e dare tutto negli ultimi dieci giri: ha funzionato. Il secondo posto non è quello che volevamo, ma è il massimo che si poteva fare oggi. Il contatto? Ero già davanti, stavo frenando e ho sentito il colpo dietro, per fortuna la macchina non ha subito danni." Kimi Raikkonen, come sempre sintetico, ha aggiunto: "Non è il risultato ideale per noi, alla fine ho recuperato quantomeno una posizione, ma la velocità era ottima oggi e potevamo fare di più."

SORPASSI E CONTATTI. Il quarto di giornata, Daniel Ricciardo, ha dato spettacolo in pista, superando chiunque gli si parasse innanzi, annoverando belle manovre come contro Alonso e Magnussen. Alla fine ha avuto la meglio anche su Bottas, nonostante il contatto al 68° giro, sul quale l'australiano ha scherzato nel dopo gara: "Finalmente oggi è stato aggressivo, di solito è sempre un po' troppo morbido quell'uomo, come un gelato, finalmente è stato tosto. Magari un po' troppo..." - poi più seriamente - "Per me niente da fare oggi, ho lasciato spazio ma è arrivato lungo, fortunatamente ho recuperato la posizione, sono contento del quarto posto. Il contratto? Non ho ancora firmato, la situazione è un po' complicata." Infine Valtteri Bottas, stanco e deluso: "Credo che entrambi i contatti siano stati incidenti di gara, ora ho solo voglia di andare in vacanza e non pensare a questo sport per un po'."