Autore:

Valerio Colombo

LOTTA RED BULL-FERRARI I primi 90 minuti nel weekend del Gran Premio d'Ungheria sono andati in archivio con il miglior tempo siglato da Daniel Ricciardo, che con gomma Soft ha preceduto di 79 millesimi Sebastian Vettel, che ha invece usato mescole Ultrasoft, ma ha incontrato nel suo giro migliore la McLaren di Fernando Alonso all'ultima curva, perdendo qualche decimo. Dietro di loro, ancora con gomma Soft, i rispettivi compagni di squadra in Red Bull e Ferrari, Max Verstappen (+88 millesimi) e Kimi Raikkonen (+335 millesimi). Nei minuti finali della sessione qualche prova di passo gara per i top team, con Vettel che ha mostrato le cose migliori ma anche un po' di usura sulle sue gomme Ultrasoft.

MERCEDES IN DIFFICOLTÀ Qualche problema per la Mercedes, con Lewis Hamilton visibilmente in difficoltà nella gestione delle Pirelli, che via radio ha definito "terribili" in un frangente in cui ha più volte perso il controllo dell'auto. Dietro di lui Valtteri Bottas. Molto bene Romain Grosjean, 7° con la Haas, e i piloti Renault, 8° Hulkenberg e 9° Sainz, nonostante il tedesco abbia dovuto lasciare l'auto in pista per un problema tecnico verso metà sessione. Chiude la top ten Kevin Magnussen, compagno di Grosjean. Alla sessione ha partecipato anche Antonio Giovinazzi, 18° con la Sauber, davanti di 4 decimi rispetto al titolare Marcus Ericsson, 20° e ultimo.

RISULTATI FP1