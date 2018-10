Autore:

La Redazione

NON PERDETE UN MINUTO Il Gran Premio del Messico sarà il 19° appuntamento del mondiale di Formula 1 2018, si svolgerà all'interno dell'Autodromo Hermanos Rodriguez e sarà trasmesso come di consueto da Sky in diretta esclusiva, ma se non siete abbonati alla piattoforma satellitare del colosso londinese non preoccupatevi, per questo weekend potrete seguire le qualifiche e la gara in chiaro e in diretta anche sul canale TV8.

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

17:00 – 18:30 Prove Libere 1 | Sky SportF1 HD

21:00 – 22:30 Prove Libere 2 | Sky SportF1 HD

SABATO 27 OTTOBRE 2018

17:00 – 18:00 Prove Libere 3 | Sky SportF1 HD

20:00 – 21:00 Qualifiche | Sky SportF1 HD

Diretta TV8 ore 20:00 - Qualifiche

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018

20:10 Gara | Sky SportF1 HD

Diretta TV8 ore 20:10 - Gara