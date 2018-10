Autore:

Simone Valtieri

DAL MAZZO SBUCA RICCIARDO! Al termine di una entusiasmante sessione di qualifica, mai così incerta quest'anno, la pole position del Gran Premio del Messico 2018 viene conquistata a sorpresa da Daniel Ricciardo su Red Bull. Il suo compagno di scuderia, Max Verstappen, dopo aver messo in riga tutti nelle FP1, nelle FP2 e nelle FP3, viene beffato per appena 26 millesimi di secondo, e rinvia (o forse abbandona) la possibilità di diventare il più giovane poleman di sempre in Formula 1. È la 60° pole della storia per la casa austriaca. In seconda fila scatteranno i due protagonisti di questo mondiale, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che avranno la possibilità di sfruttare le scie dei due Red Bull davanti, per una partenza domani che si preannuncia epica. Nei loro scarichi terza fila tutta finlandese con Valtteri Bottas, quinto, e il vincitore di Austin, Kimi Raikkonen, poi due Renault con Hulkenberg primo del resto del mondo, e Sainz, a precedere le Sauber di Leclerc ed Ericsson. Ma andiamo a vedere come sono andate nel dettaglio queste qualifiche sull'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Q1 Scendono subito in pista i piloti di Ferrari e Mercedes, i primi con gomme Hypersoft, i secondi con gomma Ultrasoft, e il primo a mettersi davanti a tutti è Sebastian Vettel in 1'16"089, mettendosi dietro Raikkonen e Hamilton di 3 decimi e Bottas di 8 decimi. Le Red Bull lasciano la pitlane a metà segmento, e si mettono in testa prima con Ricciardo, poi con Max Verstappen che abbassa il record della pista fino a 1'15"756. Tornano però in pista le Mercedes con le gomme più performanti, e davanti a tutti si piazza Valtteri Bottas, in 1'15"580, che precederà a fine Q1 il compagno Hamilton di 93 centesimi, Verstappen di 176, Ricciardo di 286 e Vettel di 609. Raikkonen era sesto, ma viene passato dalle due Force India di Perez e Ocon allo scadere, con una pista in continua evoluzione e miglioramento. Ne fanno le spese Grosjean, Vandoorne, Magnussen, Stroll e Sirotkin, dunque le due

Q2 All'inizio del secondo segmento di qualifiche i sei top driver entrano tutti in pista con le gomme Ultrasoft, tentando di passare il taglio con una mescola intermedia in modo di tentare una strategia a una sola sosta. A parità di condizioni il miglior tempo va a Max Verstappen in 1'15"640, che precede Lewis Hamilton per appena 4 millesimi e Sebastian Vettel di 75. 4° Ricciardo a 205 millesimi, poi Bottas a 283 e Raikkonen a 356. I tempi potrebbero tutti bastare per avanzare in Q3, ma tornano in pista con le Hypersoft per sicurezza. Chi getta via il passaggio alla Q3 è la Force India, che prova l'azzardo Ultrasoft imitando i top team, ma non fa meglio che 11° con Ocon e 13° con Perez. Insieme a loro out anche Alonso (12°), Hartley e Gasly. In Q3 avanzano invece Hulkenberg, Sainz, Leclerc ed Ericsson: due Renault e due Sauber.

Q3 All'apertura della pitlane scendono subito in pista le due Ferrari, seguite dalle Mercedes e dalle Renault e poi dalle Red Bull e dalle Sauber. La prima pole provvisoria è di Raikkonen in 1'15"330 subito sopravanzato da Sebastian Vettel in 1'14"970! Tra i due ferraristi si inseriscono Hamilton in 1'15"022, e Bottas in 1'15"160. Arrivano le Red Bull: 1'15"030 per Daniel Ricciardo, poi Max Verstappen che con un ultimo settore super fa 1'14"785! Tutti tornano ai box, è la quiete prima della tempesta finale. I top driver rientrano in pista in quest'ordine: Raikkonen, Vettel, Bottas, Ricciardo, Verstappen ed Hamilton. Tutti a tirare contemporaneamente: Kimi e Seb non migliorano, così come Bottas. Daniel Ricciardo prende la pole provvisoria: 1'14"759 per l'australiano, beffando Max per appena 26 millesimi. Hamilton migliora e soffia la terza piazza a Vettel, fermandosi a 135 millesimi dalla pole, che resta a sorpresa a Daniel Ricciardo! Dal 7° al 10° posto Hukenberg, Sainz, Leclerc ed Ericsson.

RISULTATI QUALIFICHE