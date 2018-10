Autore:

Simone Valtieri

TORI SCATENATI Le Red Bull continuano a impressionare anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, dopo aver letteralmente dominato la classifica dei tempi nelle FP1. Il miglior tempo di giornata va a Max Verstappen, che in 1'16"720 si ferma a 3 decimi dal record della pista, e precede il suo compagno Daniel Ricciardo di appena un decimo. Il resto del mondo è staccatissimo ed è, a sorpresa, Carlos Sainz, che per un solo millesimo precede Sebastian Vettel, entrambi a 1"2 dalla vetta. Va detto che il tedesco della Ferrari ha commesso un errore nel terzo settore nel corso del suo giro veloce, altrimenti sarebbe più vicino, con un distaccco sull'ordine del mezzo secondo. Unico neo per la Red Bull, Max Verstappen è stato costretto a parcheggiare la sua auto a bordo pista a 10 minuti dalla fine della sessione per un problema tecnico.

SORPRESA RENAULT Dietro ai primi quattro c'è Nico Hulkenberg, che dimostra come la Renault - e i motori della casa francese - vadano benissimo sui 2.200 metri di altura dell'Hermanos Rodriguez. Poi a sorpresa la Toro Rosso di Brendon Hartley che precede Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas e Sergio Perez. Dal 3° al 10° ci sono appena 2 decimi. La voragine è tra la Red Bull e il resto del mondo. Nelle prove sul passo gara sempre le Red Bull hanno dettato il passo, ma buoni sono stati anche i tempi della Ferrari con mescole ben più usate di tutto il resto della concorrenza. L'appuntamento è per domani alle ore 17 per la terza e ultima sessione di prove libere, l'ultima occasione di sistemare ciò che sulle auto non va in vista delle qualifiche.

RISULTATI FP2