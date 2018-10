Autore:

Simone Valtieri

ULTIMA SESSIONE DIMEZZATA La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico è stata dimezzata dalla pioggia caduta nella notte sulla capitale Città del Messico che ha reso la pista bagnata. Il primo a realizzare un tempo con le slick è stato, abbondantemente oltre la mezz'ora, Fernando Alonso, che ha di fatto dato il via alle danze. Al termine della seconda mezz'ora in testa si è piazzato Max Verstappen con il nuovo record della pista: 1'16"284, ma stavolta i rivali sono più vicini, con Lewis Hamilton e Sebastian Vettel a poco meno di 3 decimi.

PROBLEMI PER BOTTAS Dietro ai top 3 si sono classificati Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, con circa 7 decimi di ritardo, poi il sorprendente Charles Leclerc che con la sua Sauber accusa anch'esso meno di 8 decimi, e ha preceduto la Renault di Carlos Sainz, protagonista di FP1 e FP2. Chiudono la top ten Gasly, Ericsson ed Hulkenberg. Prove libere finite un quarto d'ora prima del termine invece per Valtteri Bottas, il pilota della Mercedes ha dovuto parcheggiare l'auto con del fumo che usciva dal motore, forse un problema idraulico per lui. L'appuntamento per le incertissime qualifiche è per le 20 ora italiana, per scoprire chi tra verosimilmente Verstappen, Hamilton e Vettel, si aggiudicherà la pole position.

RISULTATI FP3