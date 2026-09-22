F1 Commission: cambia il regolamento per il 2027, GP più corti e nuove regole sulla pioggia

La sede londinese della FIA ha ospitato la terza riunione stagionale della Formula 1 Commission 2026. Presieduto dal direttore monoposto FIA Nikolas Tombazis e dal presidente e amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, l'incontro ha tracciato importanti interventi correttivi sui Regolamenti Sportivi, Tecnici e Finanziari, orientando l'attenzione soprattutto verso la stagione 2027.

Come cambiano le regole F1 2027: sì ai GP più corti

Oltre a lievi ritocchi procedurali per il campionato in corso, la commissione regolamentare ha approvato modifiche sostanziali alla struttura dei Gran Premi, nate con l'obiettivo di migliorare la fruibilità delle gare per il pubblico e ottimizzare l'efficienza delle nuove Power Unit.

La novità di maggior rilievo riguarda la lunghezza complessiva dei GP: in virtù dei recenti affinamenti apportati alle norme sulle Power Unit 2027 - con particolare riferimento all'aumento del flusso di benzina in camera di combustione per incrementare i cavalli del motore termico - la F1 Commission ha deliberato una riduzione della distanza totale di gara, che passa dagli storici 305 km a 290 km.

In termini pratici, questa modifica si tradurrà in un accorciamento di 2 o 3 giri a seconda della lunghezza del tracciato, consentendo ai piloti di spingere a fondo senza incorrere in una gestione estrema dei consumi.

Addio al limite delle 3 ore e flessibilità per le prove libere

Sul fronte della gestione delle gare interrotte da maltempo o incidenti, la F1 Commission ha introdotto un'importante riforma per tutelare gli spettatori in pista e a casa, cancellando la finestra limite delle 3 ore: cade così il vincolo che imponeva la conclusione definitiva dell'evento entro tre ore dallo spegnimento iniziale dei semafori.

Rimane invece confermato il limite massimo di 2 ore di gara effettiva, ma verrà fissato un orario tassativo di chiusura delle attività in pista al fine di garantire margine per far ripartire la corsa ed evitare che la pioggia neutralizzi lo spettacolo.

È stata inoltre approvata una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero neutralizzate da bandiere rosse.

Libertà di sviluppo sulle scatole del cambio

In ambito tecnico, su raccomandazione dello Sporting Advisory Committee e dei costruttori, è stato deciso di abolire l'omologazione congelata dei cambi per il 2027. I fornitori e i team avranno così piena libertà di sviluppo sulla trasmissione, favorendo l'innovazione tecnologica.

Tutte le delibere approvate dovranno ora passare al vaglio finale del Consiglio Mondiale FIA (WMSC) per la ratifica definitiva.

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