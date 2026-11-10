F1 2026

Calendario F1: stop alle speranze di Imola, il Mondiale si chiude tra Qatar e Abu Dhabi

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1 minuto fa - La F1 ha informato Imola che non sarà più il piano B di fine stagione

La F1 ha informato l'Autodromo di Imola che non è più un'opzione di backup per fine stagione: il circus va a Lusail e Yas Marina
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Imola, da oggi, non è più un'alternativa per la conclusione del calendario 2026 di F1. A confermarlo ufficialmente è la Formula 1, che ha avvisato i gestori dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari che è stato scartato il ''piano B'' che era da mesi in fase di preparazione nel caso in cui la situazione tra i Paesi del Golfo Persico fosse peggiorata in maniera repentina a causa della guerra tra Iran e Stati Uniti. Il Qatar ha in realtà - non senza polemiche - nello scorso fine settimana regolarmente ospitato l'appuntamento della MotoGP e questo sembra aver convinto definitivamente gli organizzatori del Mondiale che anche la massima serie automobilistica può andare a gareggiare in Medio Oriente in condizioni di sicurezza per i piloti, le squadre e tutti gli addetti ai lavori. Il Mondiale dunque si chiuderà con la tripletta di gare tra Las Vegas, Lusail e Yas Marina, in programma rispettivamente il 22 novembre, il 29 novembre e il 6 dicembre.

Il comunicato della Formula 1 che conferma il calendario 2026

''Imola è stata informata che non sarà richiesta come alternativa - spiegano gli organizzatori del campionato del mondo in una nota informale arrivata ai giornalisti al seguito della serie - per la fine della stagione e che anche le scuderie sono state informate. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari era solo un’opzione nel caso in cui avessimo deciso di non andare in Medio Oriente a fine stagione e si sarebbe svolta nel weekend di Abu Dhabi, ma abbiamo sempre affermato che il finale in Medio Oriente era il piano previsto, quindi nulla di tutto ciò è realmente una novità né dovrebbe costituire una sorpresa. Non possiamo lasciare Imola in attesa a tempo indeterminato e, pertanto, oggi abbiamo comunicato loro che non avremo bisogno di loro a fine stagione, e anche le scuderie ne sono a conoscenza''.

''Negli ultimi mesi non si sono verificati sviluppi negativi nella Regione e, in particolare, in Qatar e ad Abu Dhabi. Le raccomandazioni di viaggio consentono ancora di recarsi in quei luoghi, l’assicurazione di viaggio è valida, gli eventi si stanno svolgendo (ad esempio la MotoGP dello scorso fine settimana in Qatar) e l’attività economica è tornata a livelli normali in entrambi i paesi. Inoltre, tutte le scuderie sono favorevoli a concludere la stagione come previsto. Siamo molto grati a Imola per il sostegno e la collaborazione con il promotore e le autorità locali. Se la situazione dovesse evolversi negativamente nelle prossime settimane prima degli eventi in Medio Oriente, non esiteremo a fare la cosa giusta e la sicurezza di tutti sarà sempre la priorità'', conclude la nota stampa. 

Cosa succede in caso di escalation

A questo punto è credibile che, in caso di eventuale - e per il momento impronosticabile - peggioramento dei rapporti tra i Paesi del Golfo e nuova escalation militare nei prossimi giorni, la stagione si possa chiudere definitivamente a Las Vegas, senza dunque una corsa aggiuntiva nel weekend del 6 dicembre.

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