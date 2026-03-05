F1 2026

F1 GP Australia 2026, Melbourne: risultati prove libere

31 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Melbourne

Risultati e classifiche del GP d'Australia 2026, sul circuito di Melbourne: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa a Melbourne per il GP d'Australia che apre la stagione 2026 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino dell'Albert Park.

Risultati GP Australia 2026

GP Australia 2026, ordine di arrivo

Domenica 8 marzo, ore 5.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Australia 2026, griglia di partenza

GP Australia 2026, risultati qualifiche

Sabato 7 marzo, ore 6.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Australia 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 7 marzo, ore 2.30

GP Australia 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 6 marzo, ore 6.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Australia 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 6 marzo, ore 2.30

GP Australia 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Melbourne dove si disputa il GP d'Australia, round 1 della stagione 2026 di Formula 1. 

