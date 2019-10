Autore:

Andrea Minerva

6 VITTORIE SU 6 GARE Una en plein straordinaria. Un trionfo mai messo in discussione. Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella, equipaggio ufficiale di Peugeot Sport Italia, hanno vinto con una gara di anticipo il Campionato Italiano Due Ruote Motrici a bordo della Peugeot 208 R2B. La loro è stata una stagione perfetta, culminata nel successo ottenuto nello scorso fine settimana al Rally “Due Valli”, penultima prova del Cir 2019. A Verona, Ciuffi e Gonella non hanno solamente dominato la loro categoria, ma si sono concessi anche il lusso di chiudere la gara nella top 10 assoluta, dove hanno ottenuto il 9° posto finale. Un piazzamento davvero eccellente, soprattutto se consideriamo che i portacolori di Peugeot Sport Italia non hanno mai forzato eccessivamente il ritmo di gara, puntando in primis a terminare la gara e ha chiudere senza rischi inutili la “pratica” campionato. Non possiamo fare a meno di sottolineare che questa sarà l’ultima vittoria nel Cir della Peugeot 208, protagonista di una carriera gloriosa, e che a partire dal prossimo anno sarà sostituita dalla nuova generazione della vettura Peugeot; design e contenuti tecnici cambieranno enormemente, non il nome che resterà 208.

Salvatore Internullo (Direttore Generale PEUGEOT Italia): “Una vittoria importante e solida, a conclusione di un Tricolore dominato rally dopo rally. Siamo felici del risultato ottenuto, delle performance dei nostri giovani campioni e della nostra 208 R2. Una vittoria che arriva in un momento storico per il nostro brand, a qualche settimana del lancio dell’anno. Il 4 novembre, infatti, PEUGEOT darà il via ad una vera e propria rivoluzione con il debutto della Nuova 208 sul mercato italiano nelle versioni benzina, Diesel e 100% elettrica. La vittoria di oggi corona una lunga serie di successi di 208 nel motorsport e passa idealmente il testimone alla nuova generazione di 208”

UN SUPER COACH Le vittorie contano, più di qualsiasi altra cosa, inutile negarlo, ma Peugeot Sport Italia ha posto come sempre una grande attenzione alla crescita dei giovani piloti. Questo obiettivo è tuttora perseguito attraverso l’attività dei Trofei monomarca organizzati dalla Casa del Leone, ma a partire da quest’anno si è aggiunto il prezioso supporto dell’undici volte campione italiano rally Paolo Andreucci. Nell’inedito ruolo di coach, “Ucci” ha seguito da vicino l’intera stagione di Ciuffi e Gonella, dispensando consigli tanto utili quanto preziosi, un contributo che è stato poi esteso anche ai piloti che partecipano al trofeo promozionale Peugeot Competition, nato 40 anni fa. Ed ora vi proponiamo le dichiarazioni del neo campione italiano Due Ruote Motrici: Tommaso Ciuffi.

Tommaso Ciuffi (pilota ufficiale PEUGEOT Sport Italia su 208 R2B): “Siiiiiii!! Ci siamo riusciti!! Che stagione… Favolosa! 6 vittorie su 6 gare e un campionato vinto in anticipo sulla fine della stagione, che altro volere di più?? Mai me lo sarei immaginato all’inizio di quest’anno. Voglio ringraziare davvero tanto tutta la squadra di PEUGEOT Sport Italia perché sono stato accolto da grandi professionisti che hanno saputo valorizzare le mie capacità, mi hanno fatto sentire a mio agio pur con la grande responsabilità che avevo sulle spalle. Mi hanno messo a disposizione la migliore configurazione tecnica possibile con la PEUGEOT 208 R2B e hanno saputo configurarla secondo il mio stile di guida. Un grosso grazie anche a Pirelli e Total, partner molto attenti e fondamentali per creare quell’insieme di condizioni ideali con cui poter puntare alla vittoria, in ogni gara. Così come è stato. Un pensiero speciale anche alla nostra 208, un’auto favolosa che ha saputo battere anche auto più recenti dimostrando, ancora una volta, che è ancora lei la vettura leader in questa categoria”.