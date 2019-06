Autore:

Dario Paolo Botta

IL LEONE TORNA A RUGGIRE Debutta in Italia la nuova Peugeot 308 TCR, versione da pista della 308 GTi stradale. Si tratta della vettura più potente mai realizzata dal produttore francese, che incarna tutta l’esperienza maturata da Peugeot nel campionato italiano rally e nelle principali competizioni automobilistiche internazionali. L’ultima nata della Casa del leone scenderà in pista il prossimo 6 luglio all’Autodromo nazionale di Adria, per un ritorno nella Serie Turismo carico di emozione. Alla guida della vettura il 5 volte campione italiano Massimo Arduini.

LA TECNICA La nuova 308 TCR è realizzata, in numero limitato, dalla divisione Peugeot Sport. Per partecipare al Campionato Turismo verranno infatti realizzati solo 7 telai, nome in codice 007. Sotto il cofano batte un cuore grintoso, il 1.6 litri PureTech da 350 CV, abbinato a un cambio sequenziale con paddle al volante. Si tratta del motore più piccolo di tutto il campionato Turismo, lo standard per questa categoria è infatti il 2.0 litri benzina. L’impianto frenante conta dischi da competizione da 370 mm, che permettono alla 308 TCR di affrontare senza esitazione le curve più impegnative. I cerchi sono da 18” al posto dei 19” della versione GTi e il peso complessivo della vettura si attesta sui 1.100 kg.

PROTAGONISTA DI UNO SHOW Il bolide francese sarà inoltre protagonista di uno spettacolo a puntate che avrà come protagonista Massimo Arduini. Il campione italiano, durante le diverse tappe del campionato, ci svelerà i segreti della vettura, mostrandoci l’impegno, la dedizione e la fatica di meccanici, tecnici e ingegneri che permettono al Team Peugeot di gareggiare con i più agguerriti concorrenti della Serie Turismo. Ci sarò spazio anche per riflettere sugli aspetti più intimi che toccano l’animo di un pilota da corsa. Arduini ci parlerà di come si gestiscono paura e adrenalina, mettendo in luce quelle doti che non possono assolutamente mancare nel DNA di un vero pilota.