BUONA LA PRIMA! Abbiamo dovuto aspettare un po’ a causa della pandemia che ha fermato tutti i campionati sportivi, ma adesso possiamo dirlo: buona la prima! Parliamo del debutto ufficiale su una pista italiana della nuova Peugeot 308 TCR. Guidata dall’espertissimo Massimo Arduini, la grintosa hatchback della casa del Leone ha infatti raggiunto la storica prima vittoria tricolore nel round inaugurale della serie turismo organizzata a Varano de’ Melegari da Formula X.

EVOLUZIONE La 308 TCR è l’ulteriore evoluzione da pista della Peugeot 308 Racing Cup vista nelle scorse stagioni, a sua volta derivata dalla stradale 308 GTi by Peugeot Sport che i clienti dall’animo più sportivo possono acquistare in concessionaria. E, dopo gli ottimi risultati della diretta antenata, con un motore ancora più potente e un’aerodinamica ulteriormente perfezionata, sul circuito parmense è subito arrivata la vittoria al debutto ufficiale in un campionato italiano.

OBIETTIVO TITOLO “Sono davvero molto soddisfatto – ha spiegato Massimo Arduini – e anche un po’ emozionato. Nel nostro piccolo, abbiamo scritto una parte di storia di Peugeot Sport, conquistando la prima vittoria per una 308 TCR in una gara di una serie italiana. Questo fine settimana a Varano la nostra macchina è stata fenomenale, siamo stati al top in tutte le sessioni e la vittoria è stato il naturale coronamento del grande lavoro svolto. Dal prossimo appuntamento tornerà al mio fianco Giuseppe Bodega e insieme punteremo a conquistare il titolo italiano del Trofeo SuperCup”. La prossima tappa si svolgerà nel weekend del 27 e 28 luglio sul circuito di Magione.