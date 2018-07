Autore:

Simone Dellisanti

DALLE GARE Dall’esperienza maturata sui principali circuiti italiani, il team Arduini Corse ha realizzato una versione unica della già sportivissima Peugeot 308 GTi. Nasce la Peugeot 308 GTi by Arduini Corse, una versione in edizione limitata di un solo esemplare, derivata dalla corse ma omologata per sfoggiare il suo DNA corsaiolo sulle strade di tutti i giorni. Insomma, come ha ben detto Massimo Arduini, team manager del team Arduini Corse, la Peugeot 308 Gti by Arduini Corse è un'auto con le sembianze di una Touring Car che preserva il piacere di guida su strada.

COSA CAMBIA La Peugeot 308 GTi By Arduini Corse eredita la base della Peugeot 308 GTi a cui aggiunge l’aerodinamica sportiva, già vista nelle corse GT, lo sviluppo della centralina motore, l’impianto frenante e lo scarico racing. La potenza della centralina del motore è passa dai 272 cv di serie ai 302 cv mentre l'impianto frenante è griffato Brembo Racing, con dischi stradali autoventilati e pastiglie freni Brembo. Senza contare l'aggiunta del nuovo scarico racing dotato di un terminale centrale monotubo in acciaio inox che garantisce un ruggito decisamente racing.

DNA CORSAIOLO Tutto qui? Certo che no! Non vi ho ancora detto che la Peugeot 308 by Arduini Corse porta in dote nuovi ammortizzatori regolabili a 2 vie, una carreggiate aumentate di 22 cm e un peso ridotto che gli permette di raggiungere i 1.155 kg. Per finire, i cerchi da 19" pollici sono abbracciati dagli pneumatici semi slick, Michelin Pilot Sport Cup 2. Resta di serie sia il cambio sia il differenziale di questa "One Off" pepata.