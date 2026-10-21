Xiaomi SU7 Ultra Extreme, foto spia al Nürburgring: sfida al record di Porsche

Xiaomi sta continuando a testare qualcosa di speciale al Nürburgring. La casa cinese, lo sappiamo bene, già dispone della SU7 Ultra che è riuscita anche a ottenere il record per le auto elettriche sul circuito tedesco. Primato che poi è stato battuto dalla Porsche Taycan Turbo GT Manthey. Pare che Xiaomi voglia replicare, provando a riprendersi questo record sul giro. Come? Attraverso una versione ancora più estrema della SU7 Ultra che è stata nuovamente protagonista di alcune foto spia.

Xiaomi SU7 Ultra Extreme foto spia

Spoiler gigante e un'aerodinamica estrema per battere Porsche

Tra le curve dell'Inferno verde torniamo quindi a vedere quella che per il momento è stata ribattezzata come la Xiaomi SU7 Ultra ''Extreme''. Le immagini mostrano chiaramente le differenze con la SU7 Ultra tradizionale.

Grazie ad appendici aerodinamiche ancora più, appunto, estreme, come il diffusore posteriore e il maxi spoiler, un frontale dal design più aggressivo e imponenti prese d'aria sui parafanghi anteriori e sul cofano, è lecito attendersi un netto miglioramento delle prestazioni.

Xiaomi SU7 Ultra Extreme foto spia

Ci sarà anche un aumento della potenza? Attualmente, la SU7 Ultra dispone di 3 motori elettrici per oltre 1.500 CV. Per Xiaomi non dovrebbe essere difficile dare qualche cavalo extra per migliorare ulteriormente l'accelerazione che comunque già oggi è davvero bruciante. La vettura è dotata pure di un impianto frenante carboceramico immancabile per sportive ad altissime prestazioni come questa.

Xiaomi SU7 Ultra Extreme foto spia

Dettagli ufficiali non ce ne sono ma lo sviluppo sta andando avanti da un bel po' di tempo e quindi non dovrebbe mancare molto prima che Xiaomi dica qualcosa, magari annunciando un nuovo giro record al Nürburgring.

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