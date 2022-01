Le migliori 10 auto provate da Claudio nel 2021

Le migliori auto del 2021. Non ho avuto alcun dubbio sulla scelta della vincitrice, ma sulla posizione delle altre ho faticato un po’ di più. E a riguardare la classifica che ho stilato, ancor prima di scendere nel dettaglio di ogni singola auto, c’è un particolare che balza all’occhio: mai come quest’anno ho guidato tante elettriche, di ogni taglia e misura, dalla Smart alla Model 3, fino ad arrivare alla ginormica A8 (che proprio elettrica non è, ma è comunque plug-in). E se non sono elettriche, vanno con carburanti alternativi: GPL per la Sandero, metano per la A3.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: MG ZS EV

Piccola ma speciale, la prima auto del marchio inglese “resuscitato” dal gruppo cinese SAIC, e votato alla mobilità green: il SUV compatto elettrico ha un motore che permette una guida allegra senza eccessi (soprattutto nella modalità “Sport”), un’autonomia che oscilla tra i 250 e 300 km in base all’uso, e una dotazione di serie da vettura premium, al prezzo di un’utilitaria. Rapporto qualità prezzo invidiabile, è da poco stata oggetto di un leggero restyling che l’ha resa ancora più personale.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Volvo XC40 Recharge

L’ho provata per un mese alla ricerca di tutti i segreti di Google Automotive, l’infotainment sviluppato dal colosso di Mountain View. Per chi ama la tecnologia come me è un bel passo avanti rispetto alla concorrenza, specialmente per quanto riguarda facilità d’uso e capacità di semplificare la gestione di un’auto elettrica. Ma è anche una Volvo da cima a fondo, e questo vuol dire lusso senza eccessi e tanta qualità (non solo percepita). Davvero esuberante su strada: 408 CV, equamente divisi tra i due motori gemelli, uno per asse, le regalano una grinta sorprendente.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Audi A3 Sportback g-tron

Da metanista di vecchia data, mi sono divertito un sacco a tornare a guidare un’auto con le bombole. La media di Ingolstadt conferma tutte le qualità della casa tedesca, dalle finiture al comfort nei lunghi viaggi, all’inarrivabile lunghezza della lista di optional a cui attingere. Battute a parte, la vera sorpresa di Audi A3 g-tron è stata la sua anima sportiva, nascosta dietro un abito da sera che la fa sembrare più tranquilla di quanto non sia in realtà.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Smart EQ fortwo cabrio

Quando diventerò capo del mondo renderò obbligatoria per legge la produzione della versione cabrio di ogni modello di auto. Perché guidare con il cielo sopra la testa è uno dei modi più belli di vivere l’automobile. Anche se supera a malapena i due metri di lunghezza, come la piccola Smart che abbiamo messo a confronto con un’altra cabrio da città, la Nuova 500 elettrica. Peperina è la parola giusta per definirla: piccola e con la faccia simpatica, sgattaiola ovunque con la velocità e l’agilità sorprendente di un gatto. L’autonomia (e il bagagliaio) non le consente di andare troppo fuori dalla città, ma lì rimane la regina assoluta.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Renault Zoe

Come scrivevo nella prova, la piccola elettrica di Renault ha il grande pregio di fare tutto nel modo giusto. Senza strafare, non sbaglia niente. Ha una linea simpatica, un motore brillante e che consuma pochissimo, interni ben rifiniti senza sbavature, un bagagliaio sufficiente per muoversi senza pensieri, la tecnologia che serve senza strafare, e un comportamento su strada affidabile e sicuro. Non è la più carina della classe, ma è quella che non ti delude mai.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Audi A8 plug-in

Questa è un’auto talmente over the top che potevo metterla in qualunque posto della classifica, e non sarebbe cambiato niente. Tutto, dell’ammiraglia di Ingolstadt, è al vertice della categoria, e non parlo solo del prezzo: la linea, elegante ma che non fa nulla per nascondere le dimensioni della berlina tedesca; le finiture, curatissime e pacchiane quanto basta; la qualità della vita a bordo, dal clima a quattro zone all’impianto stereo Bang & Olufsen da 730 Watt; il powertrain ibrido plug-in, con 35 km scarsi di autonomia in modalità solo elettrica ma con una potenza combinata di 449 CV e 700 Nm. Più di tutto, però, di A8 mi è piaciuto il fatto che la tecnologia - di cui è letteralmente infarcita l’auto - non sia messa lì tanto per far scena, ma è sempre funzionale a rendere gradevole la vita a bordo, sia per chi guida che per i passeggeri.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Skoda Enyaq

L’avevo scritto alla fine del 2020 che Skoda Enyaq sarebbe stata la mia auto dell’anno, e alla fine sono davvero riuscito a provarla: troppo a ridosso del capodanno 2021 per poterne già scrivere su Motorbox.com, ma abbastanza per inserirla in questa lista. Il primo SUV elettrico di Skoda continua a stupirmi per quanto sembri molto più grande di quanto sia in realtà. Al netto della piacevolezza di guida, ho amato ogni istante a bordo di Enyaq, per almeno due motivi: per la grande praticità, ormai un marchio di fabbrica della casa ceca, e perché la qualità delle finiture, dei materiali, e in generale della vita a bordo la posizionano una spanna sopra alla cugina ID.4, per giocarsela tranquillamente con la più blasonata Audi Q4 e-tron.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Dacia Sandero Stepway

È alimentata a GPL la terza auto con motore a combustione interna che ho provato quest’anno, dopo il 1.4 a metano di Audi A3 e al V6 a benzina di Audi A8. Come ho avuto modo di scrivere nella prova dello scorso aprile, mi ha sorpreso che la piccola romena sia stata l’auto che ha generato più curiosità tra parenti, amici e semplici passanti, che mi fermavano in continuazione per vederla più da vicino. Altro che limousine tedesche o elettriche USA! Difficile trovare automobili più concrete di questa, che non ha nulla di superfluo ma non tralascia niente di essenziale. Intelligente, e per questo di grande - e meritato - successo.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Honda e

Che spasso! Se ripenso alle settimane in compagnia di Honda e, è questo il mio unico pensiero. Un look sbarazzino unico e inconfondibile, capace di rapire gli sguardi di chi ti vede passare per strada. Soluzioni tecnologiche a non finire, dalle telecamere al posto degli specchietti retrovisori ai tre schermi che occupano tutta la plancia (e ci si può anche attaccare una PlayStation). Non è perfetta, perché il bagagliaio è davvero piccolo e l’autonomia non è da record, ma da guidare è un vero spasso, praticamente un kart elettrico.

Super test Tesla Model 3: visuale anteriore

Mentirei, se dicessi che non mi sono innamorato della Model 3. Mi ha accompagnato per quasi 2.000 km in giro per lo stivale, insieme alla mia famiglia, alla scoperta di straordinari borghi medievali e indimenticabili giardini naturali, senza mai preoccuparmi di autonomia e percorrenze. Model 3 è una berlina elettrica sportiva, divertente come poche altre da guidare, grazie a due motori elettrici che spingono senza mai stancarsi e a una meccanica davvero raffinata. Ma non sono questi i motivi per cui per me è l’auto dell’anno 2021.

Le 10 migliori auto del 2021 per Claudio: Tesla Model 3

CAMBIO DI PARADIGMA La cosa che mi ha colpito di più della “piccola” Tesla è come riesce a raccontare in maniera nuova l’esperienza dell’automobile, a tutto tondo: non scherzavo, quando scrivevo che una volta sceso e tornato alle auto di sempre, tutto sembra improvvisamente vecchio. Ogni altra elettrica che ho provato (con l’unica eccezione di Honda e, ma per motivi diversi) cerca di riproporre il più possibile l’esperienza dell’auto tradizionale, dei modelli che l’hanno preceduta, dal comportamento su strada all’esperienza a bordo. Tesla no: è partita da zero, ha fatto tabula rasa di tutto, e ha tracciato una sua strada. Magari non a tutti piace, e ci sta, ma è una cosa che appare lampante a chiunque si sieda al volante di una Tesla per più di cinque minuti. E che non ti lascia più, neppure quando scendi.

Le 10 migliori e-bike del 2021 per Claudio: Vent LDV500

BUT WAIT! THERE’S MORE! Giusto perché amo scrivere e non mi so contenere, aggiungo una piccola, brevissima classifica delle e-bike che mi hanno divertito di più tra le tante che ho provato quest’anno:

Vent LDV500 : un mostro di potenza e raffinatezza, una mountain bike in carbonio da 12mila euro che da portare in giro è un vero spasso

: un mostro di potenza e raffinatezza, che da portare in giro è un vero spasso Trek Domane LT+ : non ho ancora scritto la prova, ma questa stradale elettrica mi ha divertito da matti , sia in città che sui passi di montagna

: non ho ancora scritto la prova, ma , sia in città che sui passi di montagna Serial1 Rush/Cty : la prima e-bike di Harley-Davidson , una urban elegante e grintosa, con un raffinato cambio automatico CVT

: la , una urban elegante e grintosa, con un raffinato Ampler Curt : essenziale, minimal, senza neppure il cambio. Perfetta per chi vuole pedalare in città all’insegna dell’understatement

: essenziale, minimal, senza neppure il cambio. Perfetta per chi vuole GoCycle GXi: una e-bike pieghevole ad alto tasso di tecnologia, progettata da un ex-ingegnere McLaren, sorprendentemente agile e potente

Le 10 migliori e-bike del 2021 per Claudio: Trek Domane LT+

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/01/2022