Le 7 auto che consumano meno: le migliori per categoria

Qual è l'auto che consuma meno? Nell'ottica di una guida all'acquisto ho spulciato i listini di tutte le marche alla ricerca dei modelli meno assetati, arrivando a individuare sette vincitrici di categoria e le relative motorizzazioni più virtuose. Il metro di giudizio è il consumo dichiarato in base al ciclo misto WLTP, l'unico ottenuto in maniera perfettamente standard per tutte le vetture. La partita, come vedrete, si è giocata tra Diesel e ibride a benzina, con le plug-in hybrid escluse dalla sfida perché il loro consumo reale varia troppo in funzione di quanto spesso le si ricarica e che quando viene meno l'aiuto della batteria non sono certo tra le più virtuose.

Tra le auto da città che consumano meno, la Toyota Yaris 1.5 Hybrid coglie una facile vittoria nella versione con potenza di 116 CV: più virtuosa dell'alternativa da 131 CV. Il miglior risultato dichiarato è di 24,4 km/l, pari a 4,1 l/100 km, che nel corso della nostra prova su strada abbiamo addirittura battuto nel percorso cittadino. Quello della Yaris è anche il miglior ''punteggio'' in questa rassegna. Il migliore, ma non l'unico, visto che c'è un modello che ottiene il parimerito: riucite a trovarlo? Oltre ai consumi, la Yaris mette sul piatto una buona abitabilità per quattro passeggeri (il quinto è consentito, ma non molto comodo) e un bagagliaio decoroso per un'auto lunga 3,94 m: la capienza minima è di 286 litri senza reclinare i sedili posteriori. Prezzi da 24.100 euro prima di applicare eventuali ecoincentivi (qui la situazione a gennaio 2024) o promozioni.

Citroen C3 Aircross

Se le motorizzazioni ibride si dimostrano sempre più competitive, i motori Diesel tradizionali rimangono una solida certezza quando si tratta di tener bassi i consumi. Proprio all'unità BlueHDI a gasolio da 1,5 litri e 110 CV si deve la performance del mini SUV Citroen C3 Aircross (qui la prova), capace di percorrere fino a 23,8 km/l con un consumo dichiarato nel ciclo WLTP combinato di 4,2 l/100 km. Lunga 4,16 m la Citroen C3 Aircross ha un abitacolo più spazioso di quel che ti aspetti: con sedili posteriori scorrevoli, per modulare la capacità del bagagliaio da 410 a 520 litri senza rinunciare ai posti a sedere. Reclinandoli si arriva a 1.289 litri, con la possibilità di ripiegare anche il sedile del passeggero anteriore, per far entrare colli lunghi fino a 2,40 m. Il listino della C3 Aircross Diesel parte da 24.650 euro.

Seat Leon

Leon sì, ma quale? Il dubbio è lecito, visto che troviamo lo stesso nome sia nel listino Seat sia in quello Cupra. E se è vero che ultimamente la sorella dal ''sangre caliente'' ha saputo conquistarsi molta visibilità, quando si tratta di consumare il meno possibile, la Leon da scegliere è quella con il 2.0 TDI da 116 CV e il cambio manuale: che troviamo nel listino Seat e non in quello Cupra. La scheda tecnica recita 23,8 km/l, pari a 4,2 l/100 km, che vanno a braccetto con un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 380 litri. Delle altre motorizzazioni in gamma, a benzina tradizionale o mild-hybrid, nessuna si avvicina al buon vecchio Diesel. Che spicca anche nella versione potenziata da 150 CV e con cambio automatico a doppia frizione DSG, con un consumo combinato di 22,2 km/l in base al ciclo WLTP. I prezzi, per i Diesel, partono da 29.000 euro.

Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme Limited Edition, la prova su strada

VEDI ANCHE

Non solo modelli compatti: chi cerca un'auto a 7 posti trova nella Dacia Jogger Hybrid un modello adatto per le sue necessità e pure parco nei consumi. Anche la Jogger rientra infatti nel club ''over 20'', ossia i modelli che, secondo i dati di omologazione WLTP, superano i 20 km/l. Il dato dichiarato è 20,8 km/l (4,8 l/100 km) e i risultati misurati dal sottoscritto nel mondo reale sono in buon accordo con quanto dice la Casa. Da computer di bordo, nella mia prova su strada della Dacia Jogger Hybrid a 7 posti avevo registrato un bel 21,7 km/l nell'uso urbano e una media di 17,9 km/l con tratte autostradali molto più lunghe di quelle previste dal ciclo di omologazione. Lunga 4,55 m, Dacia Jogger Hybrid ha anche una capacità di carico da prima della classe grazie al padiglione molto sviluppato in altezza: il volume va da 212 litri con 7 passeggeri a 699 litri con 5 persone a bordo, fino a 2.094 litri reclinando seconda e terza fila di sedili. Prezzi, per l'ibrida, da 25.950 euro.

Test drive: la nuova Skoda Octavia Wagon 2020

Alla ricerca dei consumi più contenuti pensavo di dovermi accontentare di una station wagon di dimensioni ridotte e invece la Skoda Octavia Wagon Diesel, con motore 2.0 TDI da 116 CV e cambio manuale, sbaraglia le rivali tanto dal benzinaio quanto all'IKEA. Coi suoi 640 litri di bagagliaio, senza rinunciare nemmeno a un passeggero, l'Octavia Wagon (qui la prova in video) ha infatti una capacità di carico tra le migliori, nell'ambito delle famigliari di qualunque dimensione, grazie a una lunghezza di 4,69 metri davvero ben sfruttata. Dal distributore ci va di rado, forte di un consumo dichiarato di 23,8 km/l (4,2 l/100 km). Sappiate però che in famiglia ha una sorella ancora più virtuosa, perché la berlina con la stessa motorizzazione arriva a 24,4 km/l (4,1 l/100 km), eguagliando il primato della ben più piccola Toyota Yaris! Il listino per l'Octavia Wagon a gasolio attacca a 33.150 euro.

Renault Espace

Ci crederesti mai di trovare un SUV da 4,72 metri nell'elenco delle auto che consumano di meno? Beh, che ce ne sia uno migliore di altri è scontato, ma non è scontato che faccia anche lui più di 20 km/l. È il caso della nuova Renault Espace 1.2 E-Tech (qui la prova in video), che con il suo full-hybrid a benzina percorre addirittura 21,7 km/l, stando al dato dichiarato: qualcosa come 4,6 l/100 km. Ottiene questo risultato combinando un tre cilindri a benzina turbo da 1,2 litri con un motore elettrico tramite l'esclusivo cambio automatico MultiMode, a dare 200 CV di potenza. Malgrado il nome, ereditato dalla capostipite delle monovolume moderne, la nuova Renault Espace sembra la sorella maggiore del SUV Austral, con un abitacolo spazioso - disponibile anche con 7 posti - e un bagagliaio da 581 a 1.818 litri. Prezzi a partire da 43.700 euro.

Mercedes C 200 d

Per le auto di lusso, i record di consumi sono meno rilevanti rispetto a finiture sontuose e materiali di pregio. Non di meno, Mercedes si distingue anche per la raffinatezza della sua meccanica, che si esprime tra le altre cose con un'efficienza fuori dal comune. Come spiegarsi, altrimenti, una semi-ammiraglia lunga 4,75 m e del peso di quasi 17 quintali capace di percorrere fino a 22,7 km/l (4,4 l/100 km)? Protagonista dell'impresa è la Mercedes C 200 d (qui la prova in video), che coglie il risultato con il suo Diesel mild-hybrid da 2,0 litri e 163 CV. Replica il dato la versione potenziata Classe C 220 d da 197 CV: con un'unità capace di combinare gli stessi consumi di cui sopra con una velocità di 245 km/h e una brillante accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Se vi accontentate della Diesel base, i prezzi partono da 54.850 euro. La più potente attacca a 56.792 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/01/2024