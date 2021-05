A CIASCUNO IL SUO La gamma motori di Seat Leon si amplia e dopo Diesel (TDI), mild-hybrid (eTSI), plug-in hybrid (e-Hybrid), metano (TGI) e benzina TSI rispettivamente da 110, 130 e 150 CV - all’offerta si aggiunge un propulsore finora inedito: il 2.0 TSI DSG da 190 CV, disponibile sia sulla hatchback 5 porte sia sulla familiare Sportstourer (qui la prova di Seat Leon TGI 2021).

MOTORE EVOLUTO Questa nuova unità benzina a ciclo Miller introduce numerosi miglioramenti per soddisfare i sempre più stringenti standard sulle emissioni inquinanti e per garantire consumi ridotti. Al nuovo impianto d’iniezione diretta del carburante si aggiungono una netta riduzione degli attriti all’interno motore e l'integrazione con sistema di sovralimentazione di ultima generazione. Il 2.0 TSI sviluppa 190 CV e 320 Nm di coppia, può raggiungere i 100 orari in 7,4 secondi (7,6 secondi per la Sportstourer). I consumi della 5 porte, rilevati nel misto WLTP, si attestano tra 6,7-7,2 l/100 km (6,7-7,3 l/100 km per la Sportstourer), mentre le emissioni di CO2 sono comprese tra 151-164 g/km (51-165 g/km Sportstourer).

GIÀ ORDINABILE Questa nuova unità da 190 CV trazione anteriore offre un piacere di guida all’insegna del dinamismo: una sensazione amplificata dalla trasmissione automatica DSG doppia frizione 7 rapporti. Le sospensioni MacPherson all’anteriore e lo schema multilink al posteriore garantiscono poi un comportamento equilibrato fra le curve. La produzione di Seat Leon 2.0 TSI 190 CV è iniziata proprio questa settimana nello stabilimento spagnolo di Martorell, vicino Barcellona. Vale la pena ricordare che il nuovo propulsore turbo benzina 2.0 TSI 190 CV è disponibile anche su Seat Ateca e Terraco (esclusivamente con trazione integrale 4Drive) ed è già presente sul configuratore ufficiale della Casa. Sotto, la scheda tecnica.