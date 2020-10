A ME IL POTERE La transizione la riassume bene BMW, con il suo slogan. ''The Power of Choice'', la facoltà di scegliere se abbandonarsi totalmente all'auto elettrica, oppure se farlo per gradi (ibrido plug-in), oppure se restare affezionati a diesel e benzina, ma pur sempre già orientati verso il nuovo paradigma (mild hybrid). The Power of Choice, e hai voglia a dare loro torto: oggi il Gruppo (calcolando quindi anche il marchio Mini) include in gamma la bellezza di 21 modelli tra 100% elettrici e plug-in hybrid. Senza contare altre 71 varianti di modelli con tecnologia mild hybrid 48 Volt, che a Monaco nemmeno vengono considerati ibridi nel senso proprio. Vogliamo metterli in fila? Prima, qualche proiezione.

ALLA LETTERA Di progettare favolosi sei cilindri in linea e otto cilindri a V turbocompressi e di perfezionare le performance delle sue coupé e suoi SUV sportivi, emozionandosi per tubi di scarico che tuonano e pneumatici che strillano, BMW ancora - fortunatamente - non ha perso l’abitudine. Ma il focus oggi è un altro, il focus ruota attorno ad una lettera che non è più la ''M'' di ''Motorsport'', bensì la ''i''di ''Innovation''. In parte, un diktat che giunge dall’alto: vedi le politiche dell’UE e le leggi sul contenimento della CO2 da parte dei brand auto, pena salatissime sanzioni. In parte, vera e propria mission nella quale l’Elica si cala anima e corpo. Ecco allora che un regolamento si trasforma in sfida ed avventura. A proposito, a ottobre 2020 BMW è in tour per far conoscere ai clienti la sua gamma ''green'' (#ElectrifYou in nome dell'iniziativa): scopri date e tappe sul sito ufficiale.

HORIZON 2030 In principio furono l’utilitaria i3, 100% elettrica, e la supersportiva i8, ibrida ma sbilanciata anch’essa verso il mondo degli EV: presto, l’offerta si amplierà a tal punto da rivaleggiare, per spettro di scelta, con l’offerta di veicoli benzina e diesel (senza contare che gli odierni motori a gasolio sono già quasi totalmente equipaggiati di tecnologia mild hybrid 48V). Gli obiettivi di sostenibilità di BMW Group mirano a diffondere in tutto il mondo, entro il 2030, più di sette milioni di veicoli con sistemi elettrificati, due terzi dei quali completamente elettrici. La pagella di ecosostenibilità migliorerà del 40%, il target emissioni verrà pareggiato, infine i conti torneranno (si spera) a splendere.

METAMORFOSI La strada è quella buona: già oggi, i prodotti BMW e Mini con sistemi di propulsione completamente elettrici e ibridi plug-in rappresentano il 13,3% di tutte le nuove immatricolazioni europee, uno share che corrisponde a una volta e mezzo la quota media di tutti i marchi. Il Gruppo stima inoltre che la percentuale salirà a un quarto entro il 2021, a un terzo entro il 2025 e al 50% entro il 2030. Non parliamo di cent’anni, qui si parla di un decennio scarso. D’altra parte, un modello popolare come X3 è già ora disponibile sia con motori a benzina e diesel ad alta efficienza, sia con sistema ibrido plug-in, sia inoltre (fine anno) anche a propulsione full electric (iX3), con ciascuna versione assemblata su un'unica linea di produzione. E X3 è soltanto l’apripista: anche la prossima generazione di Serie 7 sarà offerta pure in variante elettrica. Idem Serie 5 e il SUV compatto X1. In mezzo, l'iconico big SUV iNext, ancora allo stadio di prototipo, ma presto (2021) anche su strada.

DALLA A ALLA Z Rivoluzione di prodotto ma anche di processo: BMW combina lo sviluppo continuo della mobilità elettrica con un approccio olistico alla sostenibilità, tenendo sempre presente l'intera catena del valore e il ciclo di produzione completo, dall'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione e alla vita utile del veicolo, fino al successivo riciclaggio. Materie prime chiave come il cobalto e il litio provengono esclusivamente da fornitori che rispettano rigorosi standard in materia di sostenibilità ecologica e sociale. I motori elettrici BMW eDrive sono prodotti senza materie prime provenienti dalle cosiddette terre rare. Inoltre, la produzione di tutti i componenti utilizza esclusivamente elettricità proveniente da fonti rinnovabili.

CARBON FOOTPRINT Oggi, l'impatto ambientale totale di un modello ibrido plug-in è già significativamente inferiore a quello di un veicolo a propulsione convenzionale. BMW X1 xDrive25e, ad esempio, raggiunge un valore inferiore del 31% rispetto al corrispondente modello a benzina. Se poi il veicolo utilizza esclusivamente elettricità verde per tutta la sua vita utile, l'impronta di CO2 sarà addirittura inferiore del 55%. Il clima cambia e il mondo auto è solo uno degli attori che concorrono al riscaldamento del pianeta. Ma è in prima linea e dà l’esempio. Ora, via di carrellata delle elettro-BMW. Un avviso: non finisce più.

GAMMA BMW 2020 ELETTRIFICATA