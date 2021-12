Auto elettriche per la polizia: grande idea o grande sciocchezza?

Il futuro delle auto elettriche passa anche per l'impiego nelle forze dell'ordine. Dagli USA di Biden a Tesla in UK succede che...

Il Presidente degli USA Joe Biden ha firmato l'ordine esecutivo lo scorso mercoledì: entro il 2035 saranno addirittura 600.000 i veicoli della flotta federale che verranno rimpiazzati con auto elettriche. Il motivo è scritto a chiare lettere nel decreto: ''In qualità di più grande proprietario terriero, consumatore di energia e datore di lavoro della nazione, il governo federale può catalizzare gli investimenti del settore privato ed espandere l'economia e l'industria americana, trasformando il modo in cui costruiamo, acquistiamo e gestiamo elettricità, veicoli, edifici e altre operazioni per essere puliti e sostenibili''. Logico.

Ford Mustang Mach-e veste la divisa della Michigan State Police

DISTINGUIAMO Fatto sta che c'è una differenza sostanziale tra i furgoncini delle consegne e i veicoli impiegati nei servizi di polizia, per i quali la flessibilità è un must. Suppongo venga in mente subito a chiunque l'immagine paradossale di un'auto delle forze dell'ordine che dovesse interrompere un inseguimento, un'operazione antidroga o antiterrorismo perché ha le batterie scariche: magari per effetto delle basse temperature invernali che, come sappiamo, possono ridurre in maniera importante l'autonomia dei BEV. Scenario realistico o pura fantasia alla Ernesto Carbone? Per rispondere al quesito sono in tanti i dipartimenti che hanno avviato, o stanno per avviare, dei programmi di test per valutare l'impiego delle auto elettriche come mezzi di pattuglia o di servizio.

Ford Mustang Mach-e MSP: la scritta che annuncia il programma di valutazione

LAVORI IN CORSO Del precedente vi avevamo già dato notizia: all'inizio di settembre la Ford Mustang Mach-E è stata la prima auto elettrica a superare i test della Michigan State Police: test approfonditi che hanno una grande influenza anche sugli altri dipartimenti degli Stati Uniti. Ora tocca al Department of Homeland Security (DHS), che a partire dal 2022 sottoporrà il SUV a batterie americano a un programma di valutazione che potrebbe portare a una commessa per la sostituzione del suo parco auto: una flotta di 30.000 veicoli. L'auto di servizio che ha superato i test del Michigan è stata allestita sulla base della Mustang Mach-E GT (qui la nostra prova in video), che propone uno schema a doppio motore a dare la trazione integrale, 487 CV e 813 Nm di coppia, con un'autonomia stimata dall'EPA americana in 250 miglia (400 km).

Ford Mustang Mach-E GT per la polizia UK, vista 3/4 posteriore

IL DUBBIO Nei test il SUV elettrico ha brillato in accelerazione, velocità, frenata e manovrabilità nelle manovre di emergenza. Non sono trapelati commenti su autonomia e tempi di rifornimento, ma riguardo a una seconda vettura allestita per le valutazioni della polizia di Londra, Terry Adams di Ford, direttore vendite alle forze dell'ordine nel Regno Unito, ha sottolineato che le luci lampeggianti a LED - quindi a basso consumo - sono alimentate dalla normale batteria a 12 Volt e non da quella di trazione. Come sulle volanti a motore tradizionale, peraltro. ''Con gli sviluppi futuri cercheremo di aumentare la capacità della batteria, così da consentire il montaggio di attrezzature supplementari'', ha aggiunto Mr. Adams.

Ford Mustang Mach-E GT per la polizia UK, i comandi dei servizi dedicati

PAROLA DI... TESLA Sia come sia, negli ultimi nove mesi una Tesla Model 3 è stata sottoposta a valutazione da parte della polizia inglese e sarebbero parecchie le città del Regno Unito interessate a dotarsene. Pare che l'obiezione più significativa mossa dalla polizia sia legata all'autonomia e senza alcuna sorpresa l'Azienda americana, nella persona di Max Toozs-Hobson, capo dei servizi di emergenza, minimizza. Secondo il portavoce, questo non sarebbe stato un grosso problema durante la fase di test: “È possibile fare oltre 200 miglia (320 km) di guida a sirene spiegate con la Model 3. Il tragitto medio in emergenza nel Regno Unito è di circa 7-15 minuti, mentre la corsa più lunga delle nostre auto è stata di oltre quattro ore in condizioni di guida impegnata”.

La Tesla Model 3 in valutazione presso la polizia inglese

LA GESTIONE DELLA FLOTTA Tesla sostiene anche che gli agenti possono ricaricare le loro auto al cambio turno con disagio minimo: “La scorsa settimana mi sono unito a un'unità del traffico che è salita in macchina con appena 80 miglia di autonomia'', racconta Toozs-Hobson. ''Ci siamo fermati a un Supercharger V3 e abbiamo riguadagnato il 70% della carica in meno di 20 minuti. Questo ci ha dato altre 5-6 ore di guida e il rifornimento è costato meno di 20 sterline''. Vero, non chiedere all'oste se il suo vino è buono, dice un vecchio adagio, e sicuramente ci sono pressioni politiche in direzione dell'elettrico, visti i programmi sull'elettrificazione totale del Regno Unito annunciati da Downing Street, ma in questi termini sembra che il matrimonio tra auto elettriche e forze dell'ordine non sia privo di senso. Arriverà l'ambita firma sul contratto di fornitura?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/12/2021