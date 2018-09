Autore:

Lorenzo Centenari

CAR SHARING JUNGLE Si fa presto a dire car sharing. A seconda di operatore e regione geografica, tra un servizio e l'altro le differenze sono notevoli. E individuare il pacchetto che fa al caso proprio, non sempre è un gioco da ragazzi. Tuttavia, una volta acquistata confidenza, sbloccare un'auto, salire a bordo e circolare a piacimento per il centro di Milano o Roma (ma non solo) diventa facile come aprire il portone di casa.

NEW MOBILITY L'auto condivisa piace, e sempre di più. Soprattutto nelle grandi città, dove i prezzi di garage e box non sono esattamente popolari, permettersi una vettura di proprietà è un privilegio che non tutti possono (o vogliono) concedersi. Ecco allora farsi largo una nuova filosofia di intendere gli spostamenti a breve raggio: rinuncio all'acquisto, mi abbono al car sharing. Addio assicurazione, addio bollo, addio a revisione e spese carburante. E pazienza se non posso tappezzare l'auto di adesivi, o imbottirla di peluche: mi accontento di quella che capita, il risparmio vale il sacrificio di qualche piccolo capriccio.

IN CIFRE Qualche numero per inquadrare il fenomeno. In Italia, nel 2016 gli utenti attivi hanno oltrepassato 1 milione di unità. Il 61% degli sharer dichiara che grazie al car sharing sta evitando, o quantomeno rinviando, l’acquisto di un veicolo. In Europa si contano in totale 4,5 milioni di utenti, ma da qui al 2020 la community raggiungerà, secondo gli istituti di ricerca, almeno quota 8 milioni.

CAR SHARING WHAT? Dovendo avventurarci in una definizione propria, per car sharing si intende un servizio grazie al quale, dietro abbonamento, è possibile utilizzare un’auto solo al momento del bisogno, previa prenotazione online (ma anche per telefono). A iscrizione completata, il cliente riceve solitamente una smart card (o un codice per applicazione mobile), accostando la quale al parabrezza, l'auto si sblocca ed è pronta per l'impiego. Esaurito il noleggio, alternativamente l’auto va riconsegnata in un parcheggio dedicato, oppure abbandonata ovunque (free floating), purché entro il perimetro della città e ovviamente non in divieto di sosta. La tariffa matura incrociando tempo di utlizzo (da pochi minuti a più giorni) e percorrenza chilometrica, oltre alle caratteristiche del modello stesso. Principi, insomma, non molto diversi da quelli che governano un servizio di noleggio a breve termine.

GEMELLI DIVERSI Il car sharing non va infine confuso con altre piattaforme di mobilità come il car pooling e il ride sharing. Entrambi infatti si esprimono quando avviene la contemporanea condivisione di un'auto messa a disposizione dal proprietario, ma mentre nel primo caso lo scopo si limita alla ripartizione delle spese di viaggio tra i passeggeri (BlaBla Car la compagnia di maggior successo), il ride sharing (come quello che eroga Uber) prevede da parte del titolare della vettura anche una forma di guadagno. In tutte e tre le circostanze, invece, da bene di consumo l'auto passa nella sfera dei servizi. Col car sharing come variante più democratica in assoluto: nessun utente è proprietario del veicolo, che è invece membro della flotta di una società terza.

ANTI-INGORGO Vantaggi? Si risparmia sui costi di gestione e di manutenzione dell'auto propria, si circola per la città con maggiore libertà (accesso a ZTL, parcheggio gratuito negli stalli di sosta a pagamento, circolazione durante i blocchi del traffico), si fa infine la propria parte sia in nome di una minore congestione sulle strade (più utenti car sharing uguale meno mezzi circolanti), sia di un'aria più pulita.

LE COMPAGNIE Dopo aver parlato in generale, passiamo ora in rassegna le maggiori etichette di car sharing attive a Milano e Roma, ovvero le città dove il fenomeno è più esteso. Ecco, in estrema sintesi, le condizioni di utilizzo di ciascuna (e il link al sito web corrispondente). Considerate inoltre che sempre più anche i capoluoghi minori, per iniziativa pubblica oppure privata, si stanno attrezzando per colmare il gap con le metropoli.

1. CAR2GO La quota di iscrizione al car sharing a flusso libero by Mercedes-Smart costa 9 euro, mentre la tariffa al minuto è di 0,24 euro con Smart ForTwo, 0,26 euro con Smart ForFour, infine 0,29 euro se si guida ForTwo Cabrio. Superata quota 200 km, l'utente paga un costo addizionale di 0,29 euro/km. Car2Go esiste a Milano, Roma, Firenze e Torino.

2. ENJOY Attivo a Milano, Roma, Firenze, Torino e Catania, il servizio in partnership tra Eni, Fiat e Trenitalia costa 0,25 euro al minuto, ai quali si aggiungono 25 centesimi al km superata la soglia dei 50 km. Per 24 ore intere di noleggio, Enjoy costa 50 euro. Nessuna quota di iscrizione. Le auto? Fiat 500, ma anche Doblò Cargo (Enjoy Cargo Sharing).

3. DRIVENOW Operativo in Italia solo a Milano (per il momento), il car sharing di BMW costa 29 euro una tantum come iscrizione e 0,31 euro al minuto con Mini hatchaback o Mini Clubman, mentre se si opta per BMW Serie 1, Serie 2 ActiveTourer, Serie 2 Cabrio, Mini Cabrio o BMW i3, la tariffa unitaria cresce a 0,34 euro. Ogni sosta è soggetta a un costo di 0,20 euro/minuto. Si fa tutto tramite app. Per terminare il noleggio, è sufficiente parcheggiare l'auto in un posteggio regolare.

4. UBEEQO (GUIDAMI) La storica società di car sharing dell'Automobile Club di Milano fa ora parte del colosso dell'autonoleggio Europcar, che ha acquistato GuidaMi attraverso la controllata Ubeeqo. Le tariffe maturano in base al tempo, ai chilometri percorsi e alla classe di vettura, dai 2,20 euro all’ora per le utilitarie ai 3 euro per un furgonicino. Superati i 50 km, costo chilometrico (da sommare alla tariffa oraria) da 0,25 euro a 0,30 euro. Al momento della prenotazione, il sistema individua automaticamente la tariffazione più conveniente per l’utilizzo richiesto.

5. CARSHARINGROMA Il servizio erogato da Roma Capitale applica una tariffa diversa a seconda della fascia oraria. Auto piccola o media (Urban): 2,50 euro all’ora dalle 7 alle 22, 1,40 euro la notte, la domenica e nei festivi, più 0,49 euro/km fino a 50 km e 0,33 euro per quelli successivi. Auto grande (Comfort)? 3,30 euro all’ora dalle 7 alle 22, 1,70 euro la notte, la domenica e nei festivi, 0,65 euro/km fino a 150 km, 0,56 euro oltre i 150 km. Sconto del 10% per le donne dalle 22 alle 7.

FREE2MOVE Non un servizio di car sharing in senso tradizionale, bensì una piattaforma che il Gruppo PSA ha sviluppato come aggregatore di diverse compagnie, così da semplificare il processo di scelta del giusto operatore e della giusta vettura. Free2Move come una sorta di motore di ricerca del micro-noleggio, insomma, accessibile ovviamente tramite app.