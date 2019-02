Autore:

Giulia Fermani

L'UNIONE RAFFORZA E' dal 2017 che circolano voci sulla possibilità per Daimler e BMW di unire i propri servizi di car sharing, ovvero car2go e DriveNow per formare un’unica realtà. La conferma arriva oggi: dal matrimonio tra Car2go e DriveNow è nato infatti il nuovo servizio Share Now. Cosa cambia per gli utilizzatori dei due servizi?

COSA CAMBIA In buona sostanza, d'ora in avanti, l'Applicazione DriveNow segnalerà anche le auto car2go nelle vicinanze, portando a 22 i modelli disponibili per il noleggio tra tra Bmw, Mini, smart e Mercedes. Attenzione, però, utilizzatori di DriveNow: per prenotare e guidare le Smart e le Mercedes sarà comunque necessario avere un account car2go. La nuova joint venture comprende altre 4 divisioni: Free Now, Reach Now, Park Now e Charge Now, per gestire servizi con autista, parcheggio a distanza, ricarica elettrica, pianificazione degli itinerari.