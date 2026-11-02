Targa personalizzata auto 2027, inizialmente costerà molto di più: ecco quanto

La targa personalizzata costerà, almeno inizialmente, molto di più di quanto sembrasse all'inizio. Come sappiamo, la Premier Giorgia Meloni aveva annunciato questa possibilità, in realtà già contenuta all'interno della nuova riforma del Codice della Strada. La novità è che già dal 2027 si potrà richiedere una targa personalizzata per auto o moto, senza dover attendere l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada prevista per il 2028.

Tuttavia, chi è intenzionato a voler personalizzare la targa del proprio nuovo veicolo, almeno nei primi mesi dovrà prepararsi a sborsare un bel po' di soldi.

Ecco quanto costano le targhe personalizzate

Le tariffe variano se a richiedere la personalizzazione è un privato o un'impresa. Inoltre, saranno molto più alte nei primi 3 mesi. Dunque, dal primo marzo 2027 al 31 maggio 2027, un privato dovrà pagare 1.000 euro per la sua targa auto personalizzata. Una persona giuridica, invece, dovrà prepararsi a sborsare addirittura 10.000 euro. Successivamente, si scenderà a 500 euro e 5.000 euro. Attenzione, a queste cifre va aggiunta una quota di maggiorazione che sarà destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In passato si parlava di un 20% ma la percentuale esatta sarà stabilita dal Ministero entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Se sarà confermato il 20%, si andranno a pagare 1.200 euro (privati) e 12.000 euro (aziende) nei primi 3 mesi e poi 600 e circa 6.000 euro.

Una volta che questa novità sarà in vigore, gli interessati potranno richiedere una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica che ovviamente dovrà comunque essere verificata dalla Motorizzazione che non sia già in uso. Alla creazione della targa personalizzata ci penserà poi l’Istituto Poligrafico dello Stato.

Le maggiori entrate derivanti dalle targhe personalizzate rispetto a quelle tradizionali, saranno destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nei Comuni fino a 50 mila abitanti.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

VEDI ANCHE

Tags