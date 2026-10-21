Sim Racing: i sedili Recaro per le corse virtuali

Scopri i sedili Recaro dedicati al Sim Racing: caratteristiche e prezzi dei modelli Pole Position e Podium CF

Forse non lo sai, ma Recaro - nome mitico nella componentistica racing - firma una sua linea di sedili specifici per il Sim Racing, che danno alle tue corse virtuali un tono assai professionale.

Il valore aggiunto dei sedili professionali

Nel sim racing competitivo, ogni millisecondo guadagnato o perso fa la differenza tra la vittoria e l'anonimato. Scegliere un marchio con oltre cinquant'anni di storia nelle competizioni reali significa trasferire nel salotto di casa un DNA motorsport autentico che ti cala immediatamente nel mood giusto per le competizioni.

Ma non è solo suggestione. L'esperienza accumulata nella progettazione di sedili per vetture GT e turismo si traduce in un'ergonomia senza compromessi, capace di offrirti una postura stabile e ben supportata durante le sessioni di endurance più lunghe, che riduce l'affaticamento e ti aiuta a mantenere la massima concentrazione più a lungo.

I modelli di punta: dal guscio in carbonio Podium CF al Pole Position

La gamma pensata per il sim racing attinge direttamente dal catalogo automotive e racing del marchio tedesco, presentato in occasione della SimRacing Expo di Francoforte all'interno di un paddock allestito in collaborazione con Manthey Racing. Le opzioni a tua disposizione coprono diverse esigenze di budget e configurazione.

Recaro Pole Position è uno dei punti di riferimento per chi cerca una scocca sportiva e contenitiva. Va tenuto presente che la gamma si divide in versioni ben distinte: la Pole Position N.G. (FIA) ha una scocca in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (GFK), è omologata per le gare ufficiali ed è predisposta per cinture a 4, 5 e 6 punti.

La Pole Position (ABE) è invece la variante stradale approvata TÜV, predisposta per cinture a 3 e 4 punti e disponibile sia in fibra di vetro sia in fibra di carbonio/aramide nella variante Pole Position Carbon (ABE). A seconda della versione e del rivestimento, i prezzi indicativi partono da circa 1.150 euro.

Sedile Recaro specifico per il Sim Racing

Recaro Podium CF rappresenta lo stato dell'arte per chi cerca la massima rigidità e leggerezza (caratteristiche che aiutano a sentire meglio il force feedback fornito dai trasduttori, se la tua postazione ne è dotata). Si tratta di una scocca in polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) con doppia certificazione: omologazione FIA 8855-1999 e omologazione stradale ABE.

In termini di peso, la sola scocca nuda pesa appena 4,9 kg, che diventano circa 7,3–7,4 kg con il sedile completo di imbottiture modulari (disponibili nelle taglie M e L) e rivestimento in Alcantara o pelle. È un componente di altissima gamma con prezzi indicativi a partire da circa 3.100-3.700 euro, variabili in base ai mercati e ai kit di montaggio.

Supporti laterali, struttura della postazione e la linea Recaro Exo

Per installare un guscio racing sulla tua postazione da sim racing servono supporti e staffe laterali dedicati (che Recaro propone come accessori). È bene sottolineare che il sedile da solo non elimina da solo tutte le flessioni torsionali né garantisce un miglioramento automatico dei tempi sul giro.

La stabilità complessiva dipende dall'intera struttura, dalla rigidità del cockpit in profilati d'alluminio e dalla regolazione dei motori force feedback o dei trasduttori tattili. Un sedile da corsa ben regolato ti offre tuttavia il massimo sostegno del bacino e delle spalle, eliminando i giochi dovuti a sedie non idonee e uno dei filtri che possono ridurre la tua sensibilità sull'auto virtuale.

Se invece cerchi una seduta ergonomica da affiancare alla scrivania per l'ufficio o per sessioni di guida e gaming flessibili senza cockpit rigido, la divisione Recaro Gaming offre una linea dedicata su base rotante con ruote e braccioli:

Recaro Aer : il modello d'ingresso, con prezzi a partire da 399 euro (fino a 449 euro per le edizioni speciali).

Recaro Nxt : la soluzione intermedia ad alta ergonomia, posizionata tra 599 euro e 679 euro .

Recaro Exo: la gamma flagship da scrivania, articolata nelle versioni Exo (a partire da 999 euro), Exo FX (1.099 euro) ed Exo Platinum (1.299 euro).

Dai un'occhiata sul sito ufficiale Recaro Gaming.

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