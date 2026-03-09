Gyraline lancia un'app per rifare la convergenza all'auto con l'iPhone

La manutenzione fai-da-te dell’auto ha conquistato negli anni sempre nuovi territori. L’ultimo? La geometria delle ruote. Una startup tecnologica chiamata Gyraline ha sviluppato un’app capace di trasformare lo smartphone in uno strumento portatile per controllare l’assetto delle ruote, portando la regolazione della convergenza direttamente nel garage di casa.

Il telefono diventa un banco assetto tascabile

L’app sfrutta i sensori interni dello smartphone – giroscopio e accelerometro – per rilevare i principali parametri della geometria delle sospensioni:

campanatura (camber) , ovvero l’inclinazione della ruota rispetto al piano verticale

convergenza (toe) , l’angolo con cui le ruote puntano verso l’interno o l’esterno rispetto al piano stradale

incidenza (caster), cioè l’inclinazione dell’asse di sterzo

In pratica, lo smartphone diventa una sorta di banco assetto portatile. Il nome dell’azienda nasce proprio da un gioco di parole tra “gyro” e “align”, storpiati volutamente per creare il marchio Gyraline.

La staffa stampata in 3D per fare la convergenza con l'app Gyraline e l'iPhone

Da passione per il fai-da-te a startup

Dietro al progetto c’è un gruppo di amici dell’area di San Antonio, appassionati di meccanica e stanchi di pagare un allineamento professionale ogni volta che mettevano mano alle sospensioni delle proprie auto. Così nel 2023 hanno lasciato i rispettivi lavori da ingegneri per dedicarsi completamente allo sviluppo dell’app.

Oggi la community conta oltre 20.000 utenti e lo strumento inventato da Gyraline non viene usata solo sulle auto: c’è chi l’ha sfruttata per allineare go-kart, rimorchi e persino il timone di una barca a vela.

Come funziona (e quanto costa)

La prima generazione del sistema funziona su Apple iPhone 6S e modelli successivi. Con circa 190 dollari si riceve un supporto stampato in 3D per fissare lo smartphone alla ruota e l’accesso illimitato all’app.

Chi usa Android o telefoni con sensori incompatibili può invece scegliere la seconda generazione del dispositivo, che costa circa 599 dollari e integra sensori dedicati che inviano i dati allo smartphone.

Il motivo? Semplice: i modelli Android sono troppi e troppo diversi, e la differenza di prestazione dei rispettivi sensori avrebbe reso il sistema Gyraline poco preciso.

Gyraline, l'iPhone e la staffa per la misurazione fornita con l'app

I limiti (inevitabili) del fai-da-te

Chi negli USA ha già provato Gyraline riferisce che la maggior parte delle misurazioni della convergenza rientrava nell’accuratezza dichiarata per il dispositivo, pari a 0,05 gradi.

I valori di camber erano invece leggermente meno precisi, con scarti tra 0,1 e 0,4 gradi. In parte la responsabilità è dei sensori dello smartphone: durante la misurazione bisogna mantenere una mano molto ferma per evitare errori.

Come per qualsiasi intervento sulla geometria delle ruote, anche qui valgono alcune regole fondamentali:

lavorare su una superficie perfettamente piana ;

evitare di sollevare l’auto tra una misurazione e l’altra, perché cambierebbe i valori.

In sintesi: fare l’assetto in garage non è esattamente un gioco da ragazzi. Ma per chi ama mettere le mani sulla propria auto – o semplicemente vuole risparmiare qualche passaggio dal gommista – un’app come Gyraline può trasformarsi in uno strumento sorprendentemente utile. Sei un app...assionato di app? Scopri quelle firmate BMW M.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/03/2026