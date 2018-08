Autore:

Emanuele Colombo

RIMAPPARE CON LO SMARTPHONE Tutte le cose belle della vita, si dice, se non sono illegali oppure immorali, allora fanno ingrassare. L'app Android Carly Tuning non fa ingrassare, ma permette di infrangere la legge in meno di 10 minuti e probabilmente di far schizzare alle stelle le emissioni della vostra auto. Ma, ed è questo il bello, vi permette anche di rimappare la centralina con il solo ausilio del vostro smartphone e di un cavo per collegarlo alla presa OBD, aumentando le prestazioni anche del 25%, dice l'autore.

COMPATIBILITÀ Per ora l'app Carly Tuning è disponibile solo in tedesco e solo per i modelli BMW diesel costruiti tra il 2003 e il 2009, tra cui Serie 1 E8X, Serie 3 E9X, Serie 5 E6X, Serie 6 e 7 e i modelli X6 e X5 della serie E7X. Lo sviluppo dell'app per altri modelli, anche di altri costruttori, è tuttora in corso. Carly sostiene di aver testato l'app con oltre 500.000 km di guida nel mondo reale cumulativi e oltre 210.000 km percorsi con un singolo veicolo.

SEMPLICE (MA IN TEDESCO) Illegale e immorale, si diceva, tuttavia Carly suggerisce di usare l'app per aumentare le prestazioni durante i track day e, sempre con la sua app Tuning, di ripristinare la mappatura originale quando si torna a circolare su strada: “In passato, se volevi prestazioni extra dovevi raggiungere un'officina e affrontare un processo che richiedeva molto tempo per ottenere miglioramenti”, dice Avid Avini, co-fondatore di Carly. “Ora, con un telefono e il nostro adattatore, puoi fare tutto in meno di dieci minuti”.

QUANTO COSTA L'app Carly tuning si può scaricare gratis da Google Play Store per verificare la compatibilità con la propria auto, ma caricare una mappa per ottimizzare le prestazioni del motore, disattvando il limitatore di velocità e il ricircolo dei gas di scarico, per esempio, sono funzioni a pagamento. Una buona cosa è che l'app, come si è detto, è reversibile e permette di ripristinare l'auto alla configurazione standard in qualsiasi momento. I prezzi partono da 160 € e comprendono il cavo con connettore per la presa OBD dell'auto.