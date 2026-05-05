Robotaxi, cambia tutto in California: se sbagliano la polizia potrà multarli

In America, le auto senza conducente sono sempre più presenti in alcune città dove aziende come Waymo e Tesla, giusto per fare due nomi, hanno lanciato i loro servizi di robotaxi. In caso di una violazione del codice della strada l'hanno sempre fatta franca, nel senso che la polizia non era in grado di multarli. In California le cose stanno però per cambiare. Infatti, a partire dal primo luglio scatteranno anche le multe per i robotaxi che non rispetteranno le regole del codice della strada. A pagare sarà ovviamente l'azienda che sta dietro al servizio di robotaxi.

Come racconta Los Angeles Times, il Department of Motor Vehicles (DMV) della California ha annunciato nuove normative sui veicoli a guida autonoma, tra cui una procedura che consente alla polizia di emettere un ''avviso di non conformità per i veicoli a guida autonoma'' direttamente al produttore. Le nuove norme fanno parte di una legge più ampia del 2024 che ha imposto una regolamentazione più rigorosa per l'utilizzo della tecnologia della guida autonoma.

Robotaxi Waymo bloccati dai semafori spenti nel black-out di San Francisco

I robotaxi si potranno multare

Nel corso del tempo, man mano che andava avanti la sperimentazione di questi servizi di trasporto passeggeri con auto senza conducente, sono stati segnalati diversi casi di violazione del codice della strada.

Ad esempio, 7 mesi fa, un veicolo a guida autonoma di Waymo ha effettuato un'inversione a U illegale a un semaforo proprio davanti agli agenti di polizia. Più di recente, un robotaxi ha investito un bambino. Tuttavia, la normativa vigente permette solo di multare chi è alla guida ma nei robotaxi a gestire le vetture è un computer e non un essere umano. Ed è proprio qui che interviene la nuova normativa. Dunque, in base alle nuove regole, la polizia potrà multare le aziende di veicoli a guida autonoma quando questi commettono infrazioni al codice della strada. Ma non è mica finita qui.

Infatti, quando sarà rilevata una violazione al codice della strada, il DMV esaminerà l'accaduto, condurrà le indagini necessarie e determinerà quali eventuali interventi correttivi sono richiesti. Se un produttore non è in grado di risolvere il problema o se si verificano ripetute violazioni, il dipartimento può adottare provvedimenti amministrativi, tra cui la limitazione o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di robotaxi.

Ma c'è anche altro perché in base alle nuove normative, le aziende dovranno garantire una risposta alle chiamate della polizia in 30 secondi. Insomma, regole sempre più stringenti ma l'obiettivo è quello di mettere sempre più ordine nell'utilizzo dei robotaxi per garantire la massima sicurezza nelle città in cui sono presenti e offrono servizi di trasporto passeggeri.

Fonte: Los Angeles Times

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/05/2026