Rivian R1 e R2 diventano Ecto-1: l’aggiornamento di Halloween è dedicato ai Ghostbusters

Dopo la modalità Halloween di Tesla, tocca a Rivian. Dal 9 ottobre i proprietari di R1T, R1S e R2 possono trasformare l’auto in un omaggio ai Ghostbusters con un aggiornamento software, che durerà solamente fino ai primi di novembre.

Cosa cambia a bordo

Il centro di comando è un grande interruttore rosso, che trasforma l’auto in una macchina dei Ghostbusters con pacchetti sonori dedicati. Rivian parla di fari a raggio protonico, l’audio della trappola per fantasmi e un tema Slimer nelle impostazioni. C’è anche una nuova app Ghostbusters sul display del conducente e la Trick or Treat Mode, che riempie con la grafica della serie lo schermo del guidatore e quelli posteriori. Gli spettacoli di luci sono sei: Ecto-1, Proton Pack, Slimer, Ghost Trap, Peter Venkman e uno scelto a caso. Con la Motion Mode partono da soli quando qualcuno si avvicina all’auto, e dal telefono si possono avviare anche musica ed effetti.

Il suono di chiusura dipende dal modello. Sulle R1 di prima generazione c’è solo quello dell’Ecto-1, mentre sulle R1 di seconda generazione e sulla R2 si può scegliere anche tra Proton Pack e un coro. A completare il pacchetto ci sono una caccia al tesoro, con indizi nel Gear Guard, nelle modalità di guida, nelle telecamere laterali e nell’app Energy, dove si nascondono i personaggi del film, e il gioco arcade Mallow Mash, in cui si toccano i Mini-Pufts sullo schermo centrale. L’assistente vocale adotta per questo periodo un tono «inquietante».

Le Ecto-R1

Per il lancio Rivian ha girato uno spot con Bill Murray, di nuovo nei panni di Peter Venkman. Ha poi allestito alcune Ecto-R1, costruite sulla R1S, con cerchi aerodinamici da 22”, badge «No-Ghost» e un portapacchi con sirene, faretti e un radar. Per Rivian l’aggiornamento è una vetrina per dimostrare le capacità dell’azienda di progettare in casa sia l’hardware sia il software.

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