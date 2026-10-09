Rivian R1 e R2 diventano Ecto-1: l’aggiornamento di Halloween è dedicato ai Ghostbusters

Dopo la modalità Halloween di Tesla, tocca a Rivian. Dal 9 ottobre i proprietari di R1T, R1S e R2 possono trasformare l’auto in un omaggio ai Ghostbusters con un aggiornamento software, che durerà solamente fino ai primi di novembre.
Cosa cambia a bordo
Il centro di comando è un grande interruttore rosso, che trasforma l’auto in una macchina dei Ghostbusters con pacchetti sonori dedicati. Rivian parla di fari a raggio protonico, l’audio della trappola per fantasmi e un tema Slimer nelle impostazioni. C’è anche una nuova app Ghostbusters sul display del conducente e la Trick or Treat Mode, che riempie con la grafica della serie lo schermo del guidatore e quelli posteriori. Gli spettacoli di luci sono sei: Ecto-1, Proton Pack, Slimer, Ghost Trap, Peter Venkman e uno scelto a caso. Con la Motion Mode partono da soli quando qualcuno si avvicina all’auto, e dal telefono si possono avviare anche musica ed effetti.
Il suono di chiusura dipende dal modello. Sulle R1 di prima generazione c’è solo quello dell’Ecto-1, mentre sulle R1 di seconda generazione e sulla R2 si può scegliere anche tra Proton Pack e un coro. A completare il pacchetto ci sono una caccia al tesoro, con indizi nel Gear Guard, nelle modalità di guida, nelle telecamere laterali e nell’app Energy, dove si nascondono i personaggi del film, e il gioco arcade Mallow Mash, in cui si toccano i Mini-Pufts sullo schermo centrale. L’assistente vocale adotta per questo periodo un tono «inquietante».
Le Ecto-R1
Per il lancio Rivian ha girato uno spot con Bill Murray, di nuovo nei panni di Peter Venkman. Ha poi allestito alcune Ecto-R1, costruite sulla R1S, con cerchi aerodinamici da 22”, badge «No-Ghost» e un portapacchi con sirene, faretti e un radar. Per Rivian l’aggiornamento è una vetrina per dimostrare le capacità dell’azienda di progettare in casa sia l’hardware sia il software.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.