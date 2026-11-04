Renault entra nel settore dei droni terrestri: ecco Forefront Concept

Renault da un po' di tempo è impegnata anche nel settore militare e abbiamo già visto alcuni concept. A quanto pare, la casa francese intende entrare anche nel settore dei droni terrestri. Infatti, in collaborazione con John Cockerill, azienda belga che opera inambiti quali energia, difesa, industria, ambiente, trasporti e infrastrutture, ha svelato Forefront Concept. Viene descritto come una ''piattaforma terrestre versatile telecomandata dotata di trazione integrale, quattro ruote sterzanti e due motori elettrici che le conferiscono grande mobilità, maneggevolezza e notevoli capacità di superamento degli ostacoli su tutti i tipi di terreni''.

Renault Forefront Concept

I raggio d'azione è di circa 400 km, percorrenza che può aumentare grazie alla possibilità di utilizzare un range extender. Forefront Concept nasce per soddisfare un'ampia gamma di esigenze militari come supporto logistico, ricognizione, lotta antidrone, fuoco di copertura ed evacuazione.

Può comunque essere utilizzato anche nell'ambito di missioni civili come la logistica e gli interventi in ambienti professionali difficili o pericolosi.

Renault Forefront Concept

Non è un semplice concept

Forefront Concept è stato pensato innanzitutto come contributo delle forze armate francesi. Infatti, parteciperà a diverse esercitazioni e test nelle prossime settimane. In questo modo sarà possibile raccogliere feedback preziosi per il suo sviluppo.

Dal punto di vista tecnico, Renault ha progettato la piattaforma mobile, sfruttando le sue competenze nello sviluppo di architetture modulari. Inoltre, per Forefront Concept ha adottato componenti automobilistici di comprovata validità e affidabilità, utilizzando, per esempio, motori elettrici e batterie derivati dai modelli di serie.

Renault Forefront Concept

John Cockerill, invece, si è occupata della progettazione delle funzioni di teleoperazione e autonomia del concept in ambienti complessi. L'azienda belga ha sfruttato anche le sue competenze nei veicoli blindati e nei sistemi di difesa per migliorare l'affidabilità e la robustezza del concept in modo da poter affrontare ogni genere di percorso senza problemi.

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