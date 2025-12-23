Rata auto troppo alta? Senti quanto pagano in media negli USA

Se pensate che la rata della vostra auto vi stia prosciugando il conto in banca, forse è il caso di dare un’occhiata oltre l’Atlantico.

Si apprende che negli Stati Uniti, nel 2025, la rata media mensile per finanziare un’auto nuova è cresciuta parecchio e ha raggiunto i 748 dollari, una cifra che ormai somiglia più a un affitto.

Il dato arriva da Experian, una delle principali società di analisi del credito. Secondo i loro numeri, circa l’80% delle auto nuove negli USA viene acquistato tramite finanziamento, con prestiti che superano mediamente i 42.000 dollari e durate che sfiorano i 70 mesi.

In pratica, sei anni di rate, spesso da 72 mesi tondi tondi. Un tempo, non era così laggiù.

Il sogno americano? Rovinato dalla rata auto (credits: Flickr / Lawrence Whittemore)

Perché negli USA la rata è schizzata così in alto

L’aumento della rata media negli Stati Uniti è il risultato di una tempesta perfetta, dove diversi fattori si sommano senza pietà.

Auto sempre più care

Negli ultimi anni il prezzo medio di un’auto nuova negli USA ha sfiorato i 50.000 dollari . Tra SUV oversize, optional di serie che una volta erano “extra” e tecnologia ovunque, anche la berlina “normale” ha perso ogni contatto con il concetto di entry-level.

Tassi di interesse più alti

Dopo anni di finanziamenti a costo quasi zero, i tassi sono saliti. E quando il costo del denaro aumenta , la rata segue a ruota. Nessuna sorpresa, ma parecchi dollari in più ogni mese.

Meno incentivi e fine di alcuni sussidi

La progressiva riduzione di crediti fiscali e incentivi , soprattutto su elettriche e ibride, ha tolto un cuscinetto importante al prezzo finale. E senza sconti, indovinate chi paga? Esatto: il cliente.

Mercato dell’usato meno conveniente

Anche l’usato, tradizionale valvola di sfogo, non è più così economico. Prezzi alti e tassi simili al nuovo fanno sì che, spesso, la rata di un’auto usata non sia poi così distante.



Italia vs USA: chi paga davvero di più?

In Italia lo scenario è diverso, anche se non proprio rassicurante. Secondo i dati UNRAE più recenti, il prezzo medio di un’auto nuova si aggira tra i 28.000 e i 30.000 euro, sensibilmente più basso rispetto agli Stati Uniti, dove si viaggia appunto intorno ai 50.000 dollari.

Anche la rata media mensile italiana, pur variabile in base a formule di finanziamento e anticipo, resta generalmente inferiore ai 400 euro. Non poco, certo, ma ancora lontana dalle cifre americane.

Prezzo medio auto nuova Rata media mensile Italia ~29.000 € < 400 € USA ~50.000 $ 748 $

Negli USA, stipendi più alti, rata più alta: fila, no?

La morale (con un pizzico di realismo)

È vero: lo stipendio medio negli Stati Uniti è più alto rispetto a quello italiano. Ma è altrettanto vero che l’auto, anche negli USA, è diventata un impegno finanziario di lungo periodo, quasi un secondo mutuo su quattro ruote.

Quindi sì, qui lamentarsi è lo sport nazionale e a lamentarti non ti sbagli. Ma anche lo Zio Sam mugugna, sai?

