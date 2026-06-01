Ponte del 2 giugno, caro carburante: stangata da 640 milioni per gli italiani

Il caro carburante costerà circa 640 milioni di euro agli italiani che si stanno muovendo in questo ponte del 2 giugno. Con circa 45 milioni di auto in movimento nell'ultimo weekend di maggio e i primi due giorni di giugno, il Codacons ha calcolato che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la benzina costa in media il 15,4% in più, mentre diesel è salito addirittura del 27,5%.

La stangata del ponte del 2 giugno

Calcolatrice alla mano, un pieno di benzina costa 13 euro in più rispetto al 2025, mentre quello del diesel addirittura 22 euro in più. Ipotizzando una media di un pieno ad autovettura prima di mettersi in viaggio, e considerato il parco auto italiano (circa il 40% alimentato a gasolio, il 41,4% a benzina), la stangata sui rifornimenti per chi si sposterà in auto durante il ponte del 2 giugno raggiunge la cifra di ben 640 milioni di euro. Insomma, il caro carburante continua a pesare molto sulle tasche degli italiani, nonostante da circa una settimana si assista a una lenta discesa dei prezzi alla pompa. Il 6 giugno scadrà poi l'ultimo rinnovo del taglio delle accise. Senza un'ulteriore proroga, i prezzi di benzina e diesel andranno a pesare ancora di più.

Rimborso del pedaggio autostradale

C'è comunque anche una piccola buona notizia. Da oggi primo giugno scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di ritardi da cantiere o blocco del traffico, introdotto da una delibera di Art. Più nel dettaglio, il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti; del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti; del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Per i ritardi da cantiere il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km; per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti; per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. Come sottolinea l'associazione dei consumatori, ancora non c'è traccia dell'app unica in favore degli utenti che hanno maturato il diritto all’indennizzo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026