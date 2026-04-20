Prezzi carburanti in calo ma regna l'incertezza: il petrolio torna a salire

La buona notizia è che i prezzi dei carburanti continuano a scendere, sebbene restino ancora elevati, soprattutto il diesel. Tuttavia, lo scenario internazionale continua a rimanere estremamente incerto. I progressi delle trattative tra Stati Uniti e Iran di venerdì scorso avevano fatto crollare la quotazione del petrolio. Poi, nel corso weekend la situazione è peggiorata nuovamente e le tensioni sono tornate a crescere con prospettive ancora poco chiave. Questo ha portato le quotazione del greggio a crescere nuovamente. Il Brent era sceso a quota 88 dollari per poi risalire a circa 95 dollari al barile nel mentre cui scriviamo.

Quotazione brent

Domina l'incertezza

Le quotazioni rimangono sotto quota 100 dollari al barile e sono comunque ben lontane dai circa 110 dollari di picco raggiunti un paio di settimane fa. L'incertezza continua, però, a dominare i mercati e segue ovviamente l'andamento della crisi in Medio Oriente. Difficile quindi fare previsioni. Il calo odierno deriva essenzialmente dal crollo delle quotazioni del petrolio di venerdì ma i nuovi aumenti e i nuovi segnali di tensione potrebbero portare a un'inversione di tendenza nei prossimi giorni. Caro carburante i cui effetti, come riportano le cronache, si stanno allargando anche sui prezzi degli alimentari che stanno crescendo per via dei maggiori costi di trasporto.

I prezzi di benzina e diesel

In uno scenario di assoluta incertezza, vediamo quali sono gli ultimi prezzi di oggi lunedì 20 aprile secondo l'ultimo Osservatorio prezzi dei carburanti curato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel dettaglio, lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità ''self service'' è pari a 1,758 euro al litro per la benzina (1,760 il prezzo precedente) e 2,103 euro al litro per il gasolio (2,106 euro il prezzo precedente). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,791 euro a litro per la benzina (da 1,792) e 2,141 euro al litro per il gasolio (era 2,142).

Immagine di fxquadro su Freepik

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026