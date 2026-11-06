Nuova Porsche Panamera quasi senza segreti, il look emerge dalle ultime foto spia

Il restyling della Porsche Panamera non ha praticamente più segreti. Alcune settimane fa abbiamo visto una serie di foto spia dal Nürburgring che mostravano la nuova Panamera probabilmente nella versione Turbo S E-Hybrid senza alcun camuffamento o quasi. Adesso nuovi scatti ci permettono di vedere la nuova Panamera in versione ''base'' con cerchi più piccoli (da 19 pollici), un frontale più semplice e uno stile complessivamente più essenziale.

La nuova Panamera restyling sta arrivando

Le nuove foto spia senza camuffamenti permettono quindi di farsi un'idea ancora più precisa di cosa si sta preparando a presentare Porsche. Nessuna rivoluzione, la casa tedesca come da tradizione procede per piccoli passi con una serie di affinamenti al look. Frontale ridisegnato per rendere il look più sportiveggiante e rispetto al prototipo delle precedenti foto spia visto girare al Nürburgring, questo si caratterizza per un look più pulito, sopratutto al posteriore che appare meno elaborato.

Porsche Panamera spy shot

Che si tratti di una versione ''base'' della Panamera lo fanno capire anche i freni, più piccoli, sebbene comunque le pinze continuino a presentare una colorazione rossa. Al posteriore vediamo comunque 4 terminali di scarico (due per lato).

L'abitacolo non si vede ma dovrebbe presentare diverse somiglianze con quello della Cayenne elettrica, con le ultime tecnologie digitali sviluppate dalla casa tedesca.

Porsche Panamera spy shot

Motori

Non ci sono ancora informazioni precise sulle novità di motore ma trattandosi di un restyling non dovrebbero arrivare grandi rivoluzioni. Tuttavia alcune indiscrezioni parlano di una maggiore attenzione per le motorizzazioni ibride. Pare che non bisognerà attendere molto per scoprire tutte le novità del restyling della Porsche Panamera. Le immagini senza camuffamenti fanno capire che lo sviluppo è oramai giunto quasi al termine.

Fonte: CarBuzz

VEDI ANCHE

Tags