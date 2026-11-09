Pirelli P Zero Trofeo RS, pneumatici da record per BMW M2, M3 e M4

Pirelli amplia la collaborazione con BMW M attraverso una versione specifica del P Zero Trofeo RS, sviluppata per M2, M3 e M4.

P Zero racing per BMW sportive

Si tratta di uno pneumatico semi slick omologato per la circolazione stradale, ma progettato principalmente per la pista. Il lavoro congiunto tra i due marchi punta a garantire elevata aderenza sull'asciutto, stabilità in curva, efficacia in frenata e costanza di rendimento anche durante un utilizzo particolarmente intenso (guarda uno pneumatico Pirelli invernale).

Pirelli P Zero Trofeo RS: record al Nurburgring con le BMW M

Due nuovi primati sul circuito tedesco

I nuovi pneumatici hanno contribuito ai risultati ottenuti da BMW M2 con M Performance Track Kit e BMW M3 CS Touring al Nürburgring. La coupé ha fermato il cronometro a 7:25.068 minuti, migliorando di mezzo secondo il precedente riferimento della categoria delle compatte, stabilito dalla M2 CS. La station wagon sportiva ha invece completato il giro in 7:29.490, diventando la touring più veloce sul tracciato e abbassando di quasi sei secondi il primato precedente. Con i suoi 20,832 chilometri e oltre 70 curve, la Nordschleife ha rappresentato anche il principale banco di prova per lo sviluppo.

Sviluppo congiunto e tecnologia Perfect Fit

Il progetto è nato dalla collaborazione tra i reparti di ricerca e sviluppo dei due costruttori. Attraverso il virtual development, gli ingegneri hanno potuto adattare le caratteristiche degli pneumatici alle esigenze dei diversi modelli già nelle prime fasi di progettazione. L'approccio Perfect Fit di Pirelli è stato poi verificato con test in pista, svolti sia al Nürburgring sia sul circuito di Nardò. I nuovi prodotti riportano la marcatura a stella BMW, che certifica l'omologazione e il rispetto dei requisiti della Casa tedesca.

Pirelli P Zero Trofeo RS: il battistrada semi slick dello pneumatico racing omologato stradale

P Zero Trofeo RS, dalla pista alla strada

Presentato nel 2023, il P Zero Trofeo RS rappresenta la proposta più sportiva della famiglia P Zero. Materiali avanzati, mescole multi-compound e tecnologie derivate dal Motorsport puntano a offrire prestazioni elevate a lungo, anche durante i track day. Pur essendo concepito per l'impiego in circuito, lo pneumatico è stato sviluppato per ampliare il proprio intervallo di funzionamento e mantenere elevati standard di sicurezza anche sul bagnato. La collaborazione tra Pirelli e BMW M supera così i 30 progetti di pneumatici dedicati, consolidando una partnership orientata a prodotti specifici per ogni vettura.

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