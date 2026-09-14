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MINI 1998 GT Edition, ritorna lo spirito della 1275 GT

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2 ore fa - La nuova serie speciale debutta negli USA

La MINI 1998 GT Edition nasce sulla base della Cooper C e celebra la 1275 GT
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MINI ha svelato una serie speciale della sua tre porte che omaggia la 1275 GT del passato. Si chiama 1998 GT e come tutte le versioni speciali ''GT'' della casa automobilistica, prende il nome dalla cilindrata del suo motore. Questa serie speciale non la vedremo sulle strade del Vecchio Continente in quanto è stata presentata sul mercato americano.

Mini 1998 GT Edition

Ecco com'è fatta

Sebbene la GT nel nome faccia pensare a un modello ad alta prestazioni, non è così. La base è infatti quella della Mini Cooper C che normalmente è posizionata al di sotto di Cooper S e Cooper JCW. La casa automobilistica è però intervenuta per dare maggiore carattere a questa versione e non solamente con una personalizzazione estetica.

Mini 1998 GT Edition

Esteriormente, la carrozzeria è verniciata in una tonalità Midnight Black Metallic abbinata a strisce arancioni sul profilo, decalcomanie ed emblemi 1998 GT coordinati che adornano i montanti posteriori e il portellone. I cerchi in lega JCW Sprint Spoke da 17 pollici sono pure loro neri con coprimozzi arancioni, così come il kit aerodinamico JCW che include estensioni del paraurti, minigonne laterali e uno spoiler sul tetto.

All'interno, i proprietari possono godere di sedili sportivi JCW rivestiti in pelle sintetica chiamata Black Vescin. La dotazione comprende, tra le altre cose, un volante JCW riscaldabile, palette del cambio e badge 1998 GT.

Mini 1998 GT Edition

Sotto il cofano c'è il motore turbo a quattro cilindri da 2 litri che eroga 120 kW / 163 CV, come nella Cooper C standard. Come detto, non solo personalizzazione estetica. Nonostante la mancanza di miglioramenti prestazionali, la 1998 GT beneficia di un assetto delle sospensioni più sportivo e di freni potenziati. Nuovo setup che dovrebbe consentire di migliorare la dinamica di guida.

Prezzo

La Mini 1998 GT Edition 2027 è disponibile sul mercato statunitense con un prezzo di listino a partire da 36.875 dollari, cioè poco meno di 32.000 euro. Le prenotazioni sono già aperte, con le prime consegne previste per questo autunno.

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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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