MINI 1998 GT Edition, ritorna lo spirito della 1275 GT

MINI ha svelato una serie speciale della sua tre porte che omaggia la 1275 GT del passato. Si chiama 1998 GT e come tutte le versioni speciali ''GT'' della casa automobilistica, prende il nome dalla cilindrata del suo motore. Questa serie speciale non la vedremo sulle strade del Vecchio Continente in quanto è stata presentata sul mercato americano.

Mini 1998 GT Edition

Ecco com'è fatta

Sebbene la GT nel nome faccia pensare a un modello ad alta prestazioni, non è così. La base è infatti quella della Mini Cooper C che normalmente è posizionata al di sotto di Cooper S e Cooper JCW. La casa automobilistica è però intervenuta per dare maggiore carattere a questa versione e non solamente con una personalizzazione estetica.

Mini 1998 GT Edition

Esteriormente, la carrozzeria è verniciata in una tonalità Midnight Black Metallic abbinata a strisce arancioni sul profilo, decalcomanie ed emblemi 1998 GT coordinati che adornano i montanti posteriori e il portellone. I cerchi in lega JCW Sprint Spoke da 17 pollici sono pure loro neri con coprimozzi arancioni, così come il kit aerodinamico JCW che include estensioni del paraurti, minigonne laterali e uno spoiler sul tetto.

All'interno, i proprietari possono godere di sedili sportivi JCW rivestiti in pelle sintetica chiamata Black Vescin. La dotazione comprende, tra le altre cose, un volante JCW riscaldabile, palette del cambio e badge 1998 GT.

Mini 1998 GT Edition

Sotto il cofano c'è il motore turbo a quattro cilindri da 2 litri che eroga 120 kW / 163 CV, come nella Cooper C standard. Come detto, non solo personalizzazione estetica. Nonostante la mancanza di miglioramenti prestazionali, la 1998 GT beneficia di un assetto delle sospensioni più sportivo e di freni potenziati. Nuovo setup che dovrebbe consentire di migliorare la dinamica di guida.

Prezzo

La Mini 1998 GT Edition 2027 è disponibile sul mercato statunitense con un prezzo di listino a partire da 36.875 dollari, cioè poco meno di 32.000 euro. Le prenotazioni sono già aperte, con le prime consegne previste per questo autunno.

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