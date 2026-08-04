Michelin in Italia: perché 120 anni di presenza non sono un caso

Michelin in Italia conta tre stabilimenti in Piemonte (Cuneo, Alessandria, Torino), circa 3.800 dipendenti tra produzione, sede legale, logistica e sede commerciale di Milano, e 432 milioni di euro investiti tra 2021 e 2025. L'indotto economico ha raggiunto 328 milioni di euro nel 2025, coinvolgendo 2.800 aziende partner. La Fondazione Michelin Sviluppo ha contribuito a creare oltre 2.500 posti di lavoro al di fuori del gruppo, mentre la Guida Michelin Italia genera un indotto turistico stimato in 438 milioni di euro.

In trent'anni di giornalismo automotive ho avuto a che fare con decine di aziende del settore, per lo più grandi costruttori. Quasi sempre l'esperienza è la stessa: comunicati stampa, conferenze studiate al millimetro, numeri scelti per impressionare. Con Michelin, ogni volta che mi sono trovato a scavare oltre la superficie, ho avuto la sensazione di un'azienda diversa. Non meno orientata al profitto, sia chiaro, ma capace di arrivarci con un metodo che definirei alla vecchia maniera: costruendo prima un ambiente in cui le persone crescono, e lasciando che il profitto ne sia la conseguenza, non l'unico obiettivo dichiarato.

Quando ho deciso di andare a fondo sulla presenza di Michelin in Italia, in occasione dei 120 anni di storia industriale che il gruppo celebra nel 2026, mi aspettavo di trovare la solita combinazione di stabilimenti e numeri occupazionali. Quello che ho trovato è stato più ampio: un indotto che fa vivere migliaia di piccole imprese, percorsi formativi che intrecciano scuola e università, una fondazione che finanzia l'imprenditoria locale, una guida gastronomica che muove centinaia di milioni di euro di turismo. Provo a raccontarlo pezzo per pezzo.

La storia industriale di Michelin in Italia si scrive soprattutto in Piemonte, dove il gruppo francese ha scelto di concentrare i propri stabilimenti produttivi: Cuneo, Alessandria e Torino, ciascuno con una vocazione specifica all'interno della rete globale del gruppo.

Lo stabilimento di Cuneo, nella frazione Ronchi, è il più grande dell'Europa occidentale, nonché il più moderno e innovativo all'interno del gruppo Michelin. Non è un dato che cito a caso: in un gruppo che gestisce impianti in tutto il mondo, la scelta di concentrare qui una capacità produttiva di questa portata dice qualcosa sul peso strategico che l'Italia ha per Michelin, ben oltre quello che ci si aspetterebbe da un mercato delle sue dimensioni. Nel 2026 questo peso si è confermato con l'inaugurazione di una nuova linea di produzione robotizzata, definita la più avanzata d'Europa. È il tipo di investimento che, per come ho imparato a leggere questo settore, un gruppo industriale fa solo dove intende restare, non dove sta solo amministrando l'esistente.

Dietro questi impianti, oltre che nelle sedi legale, commerciale e nel magazzino logistico, lavorano circa 3.800 dipendenti diretti di Michelin in Italia, con un contratto integrativo triennale, valido per il periodo 2024-2026, che il territorio piemontese considera un punto di riferimento per l'intero comparto. In un settore manifatturiero spesso segnato da delocalizzazioni e tagli, non è un dettaglio da sottovalutare.

I numeri degli investimenti confermano questa lettura: nel quinquennio 2021-2025 Michelin ha investito 432 milioni di euro nei propri siti italiani. Una cifra che, spalmata su cinque anni, racconta un impegno costante, non episodico, in una rete produttiva globale dove la concorrenza tra stabilimenti, anche interni allo stesso gruppo, è quotidiana.

Uno stabilimento di queste dimensioni non vive isolato, e questa è la parte della storia che, da osservatore del settore, trovo più sottovalutata da chi racconta la grande industria solo guardando ai numeri occupazionali diretti.

Nel 2025 l'indotto economico generato dalle attività Michelin in Italia ha raggiunto i 328 milioni di euro, traducendosi in lavoro per circa 2.800 aziende partner e fornitori: materie prime, logistica, meccanica di precisione, automazione industriale. È un effetto a rete che alimenta decine di micro e piccole imprese piemontesi e, più in generale, italiane, che probabilmente non esisterebbero nella forma attuale senza quella presenza industriale a monte.

Michelin - Cuneo

Se l'indotto economico racconta il presente, le attività formative raccontano la scommessa sul futuro, e qui devo dire che il sistema costruito da Michelin in Italia mi sembra più strutturato di quanto mi capiti di vedere in altre realtà industriali di dimensioni simili.

Negli stabilimenti di Cuneo e Alessandria sono attivi percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, che dal 2019 hanno sostituito l'alternanza scuola-lavoro) con gli istituti tecnici del territorio, che permettono agli studenti di entrare in contatto diretto con la realtà industriale, ben diversa dall'immaginario tradizionale della fabbrica. A un livello più avanzato, la partnership con il Politecnico di Torino per master in Manufacturing 4.0, robotica e automazione mi pare un investimento di lungo periodo coerente con quanto visto a Cuneo: si formano oggi le competenze che serviranno agli stabilimenti di domani.

Completa il quadro il Centro Formazione Michelin, che offre percorsi non solo ai dipendenti del gruppo ma anche alla rete di vendita, ai gommisti e alle officine partner su tutto il territorio nazionale, un investimento nella qualità del servizio che arriva fino al rivenditore sotto casa. A questo si aggiungono i programmi didattici nelle scuole su educazione stradale e mobilità sostenibile.

Michelin

È qui che la sensazione iniziale, quella di un'azienda attenta alle persone, trova per me la conferma più concreta, perché l'attenzione si estende dai dipendenti al territorio.

La Fondazione Michelin Sviluppo offre finanziamenti e consulenza a piccole e medie imprese e startup locali, con un risultato misurabile: oltre 2.500 posti di lavoro creati al di fuori del perimetro Michelin. È un numero che, messo a confronto con l'indotto diretto descritto sopra, mi convince che non si tratti di iniziative isolate di responsabilità sociale, ma di una strategia coerente di radicamento territoriale.

A livello internazionale, la Fondation d'Entreprise Michelin sostiene progetti su sport, inclusione e rigenerazione urbana, mentre localmente i dipendenti sono spesso coinvolti in volontariato aziendale, dai banchi alimentari ai progetti ambientali. È un impegno civico che raramente trova spazio nelle cronache economiche dedicate all'industria, ma che, da chi segue il settore da tempo, considero parte integrante del perché un'azienda come questa riesca a durare 120 anni in un territorio.

Michelin

C'è poi un capitolo che il pubblico conosce, ma che raramente collega al resto: la Guida Michelin. Ogni anno l'edizione italiana ha una cerimonia di presentazione dedicata, che nel 2025 si è svolta a Parma; la sede cambia di anno in anno, sarà Piacenza il prossimo novembre, ma la sostanza resta la stessa, il riconoscimento ufficiale dell'eccellenza gastronomica nazionale.

L'indotto indiretto generato da questa attività è stimato in oltre 438 milioni di euro a sostegno del turismo e della ristorazione di qualità italiana. Confrontato con i 328 milioni di indotto industriale di cui parlavo prima, è un dato che mi fa capire quanto la Guida non sia un'appendice culturale isolata dal core business, ma un asset economico a tutti gli effetti.

Messi insieme, questi elementi compongono un ritratto di Michelin in Italia molto diverso da quello che il pubblico generalista percepisce. Non un'azienda che produce pneumatici e pubblica una guida ai ristoranti, ma un soggetto industriale, formativo, sociale e culturale radicato nel territorio da 120 anni.

C'è un confronto che, da chi segue l'industria automotive a livello internazionale, trovo significativo citare senza calcarci troppo la mano. Negli stessi mesi in cui Michelin investe in Italia con la nuova linea robotizzata di Cuneo, il gruppo sta razionalizzando la propria presenza in altri paesi e continua a investire pesantemente in Cina, dove il sito di Shenyang resta il suo stabilimento più grande al mondo. In questo contesto globale, la scelta di continuare a investire in Italia, in un mercato europeo difficile, non è scontata. È probabilmente anche per questo che vale la pena raccontarla con l'attenzione che ho provato a metterci in questo articolo.

Quanti dipendenti ha Michelin in Italia?

Michelin impiega circa 3.800 dipendenti diretti nei tre stabilimenti italiani di Cuneo, Alessandria e Torino, contando anche la sede legale e il magazzino logistico di Torino e la sede commerciale di Milano, con un contratto integrativo triennale valido per il periodo 2024-2026.

Qual è il più grande stabilimento Michelin in Italia?

Lo stabilimento di Cuneo, nella frazione Ronchi, è il più grande dell'Europa occidentale e nel 2026 ha inaugurato una nuova linea di produzione robotizzata, la più avanzata del continente, che lo rende a tutti gli effetti il sito produttivo più moderno e innovativo del Gruppo.

Da quanti anni Michelin è presente in Italia?

Nel 2026 Michelin celebra 120 anni di presenza industriale in Italia.

Quanto vale l'indotto economico di Michelin in Italia?

Nel 2025 l'indotto generato da Michelin in Italia ha raggiunto i 328 milioni di euro, coinvolgendo circa 2.800 aziende partner e fornitori in tutto il paese.

Cosa fa la Fondazione Michelin Sviluppo?

La Fondazione Michelin Sviluppo finanzia e supporta con consulenza piccole e medie imprese e startup locali, contribuendo alla creazione di oltre 2.500 posti di lavoro al di fuori del perimetro Michelin.

Quanto vale l'indotto turistico della Guida Michelin in Italia?

L'indotto indiretto generato dalla Guida Michelin Italia, attraverso il turismo e la ristorazione di qualità, è stimato in oltre 438 milioni di euro.

Dove si è svolta la cerimonia della Guida Michelin Italia 2025 e dove sarà la prossima?

La cerimonia 2025 si è svolta a Parma. La prossima edizione, in programma per novembre per la Guida Michelin Italia 2026, si terrà a Piacenza.

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