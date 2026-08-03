Michelin Power Days 2026, edizione da record: oltre 870 piloti in pista tra Mugello e Misano

L'appuntamento 2026 dei Michelin Power Days si è chiuso con un'edizione da record. Ricordiamo che si tratta di un evento in cui gli appassionanti di moto, al Mugello e al Misano World Circuit Marco Simoncelli, hanno avuto l'opportunità di testare in pista le prestazioni dei pneumatici dell'azienda in condizioni di utilizzo reale.

Partecipazione record

Dopo il successo della tappa del Mugello con 330 partecipanti, l'appuntamento di luglio a Misano ha registrato un nuovo record di partecipazione, con oltre 540 piloti presenti. Si tratta quindi della conferma del crescente interesse verso queste genere di iniziative dove i piloti possono provare le ultime novità Michelin.

Michelin Power Days 2026

Infatti, si tratta di un qualcosa di più di un semplice track day. Infatti, questi eventi sono pure un'importante occasione di contatto diretto tra il marchio, gli appassionati e la rete specializzata. In tale modo i motociclisti possono valutare personalmente le qualità dei pneumatici e confrontarsi con tecnici ed esperti.

Durante i due appuntamenti del Michelin Power Days 2026, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di testare l’offerta hypersport di Michelin, composta dalle gamme Power GP2, Power Cup 2, Power Performance Slick e Power Slick 2. L'azienda ha poi raccolto i feedback che serviranno per migliorare ulteriormente in futuro il prodotto.

Michelin Power Days 2026

A contribuire al successo dell'edizione 2026 anche la presenza di Marco Lucchinelli, Campione del Mondo nella classe 500 nel 1981, che nei due appuntamenti ha ricoperto il ruolo di apripista, condividendo con i partecipanti la propria esperienza. Presente pure Fausto Ricci, ex pilota ufficiale Honda classe 250 che ha accompagnato le attività in pista e i momenti di confronto con gli appassionati, testando in prima persona le Michelin Power Cup 2.

Ecco come ha commentato il risultato record di questa manifestazione Alessandro Panuccio, Responsabile Vendite Moto Michelin:

La possibilità di far testare direttamente il prodotto rappresenta uno degli strumenti più efficaci per dimostrare il valore della nostra tecnologia. I feedback raccolti confermano l'apprezzamento per le prestazioni dei nostri pneumatici ipersportivi, con particolare riferimento alla gamma Michelin Power Performance, che rappresenta la base tecnologica di partenza, su cui verranno sviluppati i pneumatici per il nostro prossimo impegno nel Campionato del Mondo Superbike.

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