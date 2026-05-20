Michelin aggiorna la sua Guida: arriva Mindful Voices. Che cos'è?

La Guida Michelin non si ferma mai, allargando il suo sguardo all'ospitalità e al vino con Mindful Voices. Questo nuovo progetto editoriale è pensato per raccontare le persone — non i locali — che stanno cambiando le regole del gioco nella ristorazione, nell'accoglienza e nella produzione vinicola.

Mindful Voices: la Guida Michelin guarda oltre il piatto

L'idea di fondo è semplice: ci sono chef, albergatori e produttori di vino che lavorano in modo diverso, che sperimentano approcci nuovi e più responsabili nelle loro filiere. Finora la Guida li premiava con la Stella Verde — un riconoscimento dedicato alla gastronomia sostenibile. Con Mindful Voices, quel concetto si allarga e si trasforma in qualcosa di più ampio e strutturato.

La Stella Verde, limitata al solo mondo della cucina, verrà gradualmente eliminata. Al suo posto, Mindful Voices si occuperà di dare visibilità a tutte e tre le anime della Guida — cibo, ospitalità e vino — su scala globale, in oltre 60 destinazioni.

Mindful Voices da voce a chi, nella ristorazione, adotta un approccio responsabile

Non i luoghi, ma le persone

Il cambio di prospettiva è sostanziale. Fino a ieri la Guida raccontava dove andare. Con Mindful Voices comincia a raccontare anche chi c'è dietro, e perché vale la pena conoscerlo.

I contenuti saranno disponibili su tutte le piattaforme Michelin — sito, app, social e versione cartacea — attraverso ritratti di protagonisti del settore. Ci sarà anche una sezione dedicata nel magazine della Guida, con approfondimenti, e una presenza agli eventi più importanti del calendario gastronomico internazionale.

Sul sito e nell'app, una sezione apposita raggiungibile direttamente dalla home page raccoglierà tutto questo materiale in un unico punto.

Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, ha spiegato così la scelta: gli ispettori, sul campo ogni giorno, incontrano persone e realtà che meritano di essere conosciute. Mindful Voices è il modo per far arrivare queste storie a un pubblico più vasto.

Mindful Voices racconta le persone che stanno cambiando le regole del gioco nella ristorazione

Quando parte e come si sviluppa

Il lancio ufficiale è fissato per il 1° giugno 2026, in occasione della cerimonia dedicata ai Paesi Nordici a Copenaghen. Da lì, il progetto si espanderà prima in Europa e poi nel resto del mondo nel corso dell'anno.

Il punto di partenza è la gastronomia — il terreno su cui la Guida Michelin ha costruito la sua autorevolezza in oltre un secolo — per poi estendersi all'ospitalità e infine al vino.

In sostanza, la Guida Michelin vuole fare un passo in avanti: non solo dirti dove mangiare bene, ma anche farti capire chi, dietro ai fornelli o in cantina, sta cercando di farlo in modo più consapevole.

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