Lyft arriva in Italia e sfida Uber: si parte da Roma

Lyft arriva in Italia e si pone in diretta concorrenza con Uber. Per il momento, si parte dalla giornata di oggi 15 ottobre nella città di Roma ma presto, dal 22 ottobre, il servizio sarà esteso anche in altre città del nostro Paese. Gli utenti americani possono utilizzare la stessa app, lo stesso account e gli stessi metodi di pagamento che già usano in Nord America quando viaggiano in Europa. Nel corso del prossimo anno, i passeggeri potranno scegliere se pagare nella propria valuta (ad esempio dollari statunitensi) o nella valuta locale del luogo in cui hanno effettuato la corsa (ad esempio euro).

Per ora, gli utenti europei possono continuare a utilizzare le app Freenow by Lyft e Gett by Lyft che già conoscono. Per gli autisti che utilizzano queste piattaforme, questo lancio rappresenta una nuova fonte di domanda: più corse, dato che i viaggiatori nordamericani utilizzano l'app Lyft in Europa.

Il collegamento tra i due mercati è stato reso possibile grazie a un nuovo framework che collega l'app per i passeggeri di Lyft a un marketplace di terze parti, dando ai passeggeri accesso all'offerta di autisti di tale marketplace. È stato creato specificamente per l'espansione di Lyft in Europa.

Lyft continua a crescere

Il nostro Paese entra quindi a far parte di un network europeo che comprende già mercati come Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Austria, Polonia e Irlanda. In Italia, questa rete può contare oggi su oltre 11.500 tassisti professionisti (partner Freenow).

L'arrivo di Lyft nel nostro Paese fa parte di una più grande strategia di crescita dell'azienda americana che lo scorso anno aveva già acquisito Freenow dal Gruppo BMW e Mercedes-Benz Mobility. Nasce così Freenow by Lyft che oggi è presente in oltre 200 città europee.

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