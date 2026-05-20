Lambo contro Lambo: un botto molto costoso

Se ti capita di incrociare una supercar della Casa di Sant'Agata Bolognese durante una normale giornata in periferia, puoi ritenerti fortunato. Ma se nello stesso incrocio, lo stesso giorno, ne trovi due coinvolte nel medesimo incidente, beh, allora siamo nel campo dell'assurdo probabilistico.

Eppure è esattamente quello che è successo in Texas, per la precisione a Cypress, nei pressi di Houston. Il risultato dell'impatto lo vedi nelle foto diffuse dai soccorritori: una Aventador S azzurra ridotta a uno scheletro carbonizzato e una nuovissima Revuelto viola con il muso completamente distrutto.

Lamborghini Aventador S si incendia dopo lo scontro con una Revuelto

Un incrocio maledetto e molte fiamme

I Vigili del Fuoco del dipartimento di Cy-Fair sono intervenuti d'urgenza all'altezza dell'incrocio tra la Texas State Highway 99 e Jack Road. Al loro arrivo la situazione era già compromessa, con una delle due vetture completamente avvolta dalle fiamme.

La dinamica esatta non è ancora del tutto chiara e i report ufficiali non specificano se le due Lambo si siano scontrate direttamente tra loro o se abbiano impattato a catena a causa di un terzo elemento. L'unica nota positiva di tutta questa storia — ed è il caso di sottolinearlo subito — è che entrambi i conducenti sono usciti praticamente illesi dall'abitacolo.

Lamborghini Revuelto distrutta in uno scontro con un'altra Lambo

Una Aventador in fumo e una Revuelto mutilata

A guardare i resti dei due bolidi c'è ben poco da stare allegri. Ad avere la peggio è stata senza dubbio la Aventador S: l'incendio l'ha letteralmente divorata, lasciando intatti solo il paraurti anteriore e i gruppi ottici. I pompieri hanno dovuto persino tagliare il cofano per riuscire a domare definitivamente il rogo.

La seconda vittima dell'incidente è una Revuelto con verniciatura cangiante, un esemplare personalizzato che calza cerchi forgiati aftermarket.

Se la osservi da dietro sembra quasi intatta, ma basta girarsi di tre quarti per accorgersi del disastro: la sezione frontale è praticamente sparita e la ruota anteriore sinistra, insieme al braccetto della sospensione, è stata spinta violentemente all'indietro fin quasi dentro la cellula dell'abitacolo.

Alcuni dettagli, come l'adesivo sul parabrezza, fanno pensare che la vettura sia legata a un'officina specializzata di Houston (la IYKYK Garage), che aveva celebrato l'acquisto di un modello identico sui social circa quattro mesi fa.

Il logo sul parabrezza della Lamborghini Revuelto dell'incidente in Texas

Un conto da oltre un milione di dollari

Facciamo due calcoli rapidi, giusto per capire l'entità del danno economico. Sul mercato statunitense, una Aventador S usata quota oggi tra i 420.000 e i 500.000 dollari.

Per portarsi a casa una Revuelto, invece, la forbice sale tra i 600.000 e i 700.000 dollari. Metti insieme le due cifre, lasciando fuori dal conteggio il valore delle modifiche e dei cerchi speciali, e capisci subito che la perdita complessiva supera il milione di dollari senza il minimo sforzo.

Sulle cause che hanno scatenato il patatrac vige ancora il massimo riserbo. Tra i commenti rimbalzati in rete, però, c'è chi giura di aver visto la coppia di Lamborghini sfrecciare in autostrada poco prima dello schianto, affiancata da un pick-up rosso che sembrava impegnato a filmarle o fotografarle. Comunque siano andate le cose, resta il fatto che i protagonisti possono raccontarlo. Il portafogli, invece, ne uscirà con le ossa rotte.

Foto: Cy-Fair Fire Department

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/05/2026