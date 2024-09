"G Owners Tribe", se il capoclàn è un fuoristrada mito. Video

Duro e puro, duro anche più delle pareti di marmo che fanno da sfondo a un album fotografico del quale Classe G non solo è il soggetto di primo piano. È la madrina spirituale, ma anche (molto) fisica, di un movimento che nel cuore degli adepti esiste da decenni, ma che solo adesso ha un nome, scolpito nel... marmo. ''Stronger than time'' il motto che da sempre accompagna Classe G e che da adesso è slogan anche del primo club ufficiale dedicato a un fuoristrada mito. Si chiama G Owners Tribe, o GOT per gli amici, e il 21 settembre nelle cave di Carrara ha espresso il primo grande evento, We Got G. Se sfogli la gallery, assapori il sentiment della giornata. Clicca Play sulla foto di cover, invece, per il video manifesto.

Scatti dal primo raduno del G Owners Club, cave di marmo di Carrara

ELETTRIZZANTE G Owners Tribe è dunque il club che raccoglie in un’unica community di appassionati i possessori di un'icona dell'off-road. Un mezzo, la Gelandewagen, che abita il pianeta Terra dal '79 e che nell'Anno Domini 2024 celebra lo storico passaggio al full electric. Proprio il raduno di Carrara è stata l’occasione per il debutto italiano di nuova Mercedes G 580, la prima Classe G 100% elettrica.

Mercedes G 580, la prima G 100% elettrica

CULTO CLASSE G “Nel 2024 Classe G festeggia i suoi primi 45 anni e siamo orgogliosi di festeggiare questa ricorrenza con la nascita di una community unita da valori e passioni comuni, che trova nella Classe G il suo elemento di contatto”, dichiara Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia. “Molto più che un semplice club, vogliamo che la ‘tribe’ nata intorno a Classe G diventi il punto di partenza per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un orgoglioso senso di appartenenza.”

Nel logo del club, il tocco di Aldo Drudi

LA FIRMA DI DRUDI Primi protagonisti di questa esclusiva première sono gli oltre 100 ''G Owners'' che hanno animato una giornata memorabile, ciascuno a bordo della propria Classe G, ciascuna dall'aspetto duro e puro, ma sofisticato ed elegante. Esattamente come il logo che identifica il club, realizzato in collaborazione con Aldo Drudi, storico designer fondatore della “Drudi Performance” che, con le sue creazioni, da molti anni lascia la sua inconfondibile firma su livree e caschi del motomondiale, ma anche nel mondo della moda e della nautica. Il logo rappresenta una rielaborazione della grafica presente da sempre sui tasti per il bloccaggio dei differenziali, un elemento immediatamente riconoscibile per gli appassionati di Classe G.

G Owners Tribe, un logo che è tutto un programma

CLUB ESCLUSIVO Ai soci del G Club Italiano saranno riservati eventi esclusivi all’interno del G-World e in collaborazione con partner e importanti realtà nel mondo dell’high performance in tutte le sue espressioni: dal food all’alta orologeria, passando per la nautica. Una newsletter dedicata informerà la community di tutte le opportunità messe a disposizione dei soci, tra cui un servizio di concierge personalizzato, agevolazioni per l’acquisto di corsi di guida dell’AMG Driving Academy e la partecipazione a eventi nazionali del brand non aperti al pubblico.

G Owners Tribe, inizia l'avventura

VUOI ADERIRE? Sul sito web Mercedes, sulla landing page dedicata al G Club, è possibile reperire tutte le informazioni sulla Community GOT e le modalità di adesione. L’iscrizione è riservata esclusivamente ai possessori di Classe G e sarà gratuita fino al 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025 sarà introdotta una quota associativa annuale. Già a calendario i primi due eventi: il 20-22 ottobre con partenza da Milano e visita alla Fabbrica di IWC a Schaffhausen (dove il marchio svizzero produce anche due orologi dedicati alla Classe G) e il 15 novembre con partenza da Roma e pranzo presso la Tenuta Bertarello (VT). Special guest, lo chef Giancarlo Morelli.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2024