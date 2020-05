L'IDEA DI UNA SPIDER Sospesa la produzione della Alfa Romeo 4C, in giro si vedono solo rendering, mentre di un'erede della 8C si sa ancora poco. Le uniche auto sportive della Casa del Biscione, attualmente, sono la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Quindi una spider per far sognare gli appassionati ci starebbe anche... o no? Scopriamo il rendering di questa Alfa Romeo Barchetta realizzato da Ugur Sahin Design.

LINEE GIÀ VISTE Questa USD Barchetta sembra aver preso in prestito qualcosa da marchi blasonati. Ci sono infatti delle somiglianze con le Ferrari Monza SP1 e SP2, ma anche con la Aston Martin Speedster vista al (non) Salone di Ginevra 2020 o la Bentley Bacalar. E il risultato è ottimo, con un design moderno ma senza snaturare il classico stile Alfa Romeo. Ci piace.

IL MOTORE Si tratta di un rendering, è vero, ma perché non pensare in grande. Magari in Alfa Romeo terranno di conto certi suggerimenti... E allora, se questa USD Barchetta dovesse mai vedere la luce, quale motore monterebbe? Quando si è parlato della nuova 8C è apparso plausibile un propulsore turbo ibrido da oltre 700 CV, magari derivato da un'unità Ferrari, come è successo per il 2.9 litri biturbo da 510 CV che equipaggia le Quadrifoglio. Insomma, noi ce l'abbiamo messa tutta: speriamo che Alfa Romeo ci pensi seriamente, a questa Barchetta.