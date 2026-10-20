Lancia Gamma ibrida, offerta da 249 euro al mese: ecco le condizioni

La nuova Lancia Gamma ha fatto da poco il suo debutto e abbiamo già avuto modo di provare la versione ibrida (qui la recensione), dotata della motorizzazione Mild Hybrid. La nuova Gamma si può già ordinare e proprio il modello ibrido è al centro di un'offerta con finanziamento che permette di mettere nel garage di casa la vettura con rate da 249 euro.

Nuova Lancia Gamma ibrida

Sotto al cofano della Gamma troviamo il ben noto powertrain Mild Hybrid di Stellantis, un 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti, al cui interno è presente una piccola unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema raggiunge i 145 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. I prezzi della Lancia Gamma ibrida partono da 39.900 euro.

Lancia Gamma, il calice luminoso

Lancia Gamma ibrida, l'offerta

Fino alla fine del mese di ottobre, Lancia Gamma LS, allestimento base, è proposta in promozione a 34.900 euro aderendo al finanziamento. A fronte poi di un anticipo di 5.691 euro, si potrà portarla a casa con rate da 249 euro. Maxi rata finale pari al Valore Garantito Futuro di 24.161 euro.

Anticipo 5.691 euro, 35 rate da 249 euro

Rata Finale Residua 24.161 euro

TAN (fisso) 3,49%, TAEG 4,78%

Di seguito i dettagli economici del finanziamento come riportato sul sito Lancia.

Lancia Gamma LS Ibrida 145cv: Listino 39.900 euro IVA compresa (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo promo 34.900 euro. Anticipo 5.690 euro - Importo Totale del Credito 29.480,65 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 32.950,65 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 euro, Interessi 2.831,25 euro, spese di incasso mensili 4 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 74,75 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 249 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 24.160,9 euro incluse spese di incasso mensili di 4 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 3,49%, TAEG 4,78%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 45.000 km.

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