Modellismo

Hot Wheels Racer Series: Mattel sfida LEGO con sei nuove auto da costruire

Avatar di Alessandro Perelli,

13 fa - Sei modelli in mattoncini a un prezzo popolare

La casa di giocattoli presenta una nuova serie di automobiline in scala 1:64 da assemblare, a prezzi accessibili e con una gamma destinata a crescere
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

L'anno scorso, la casa produttrice di giocattoli Mattel ha deciso di sfidare la LEGO lanciando una nuova linea di prodotti chiamata Brick Shop (guarda Mattel Brick Shop). Da allora, la gamma di prodotti disponibili è in continua espansione e attualmente conta decine di articoli.

Mattel lancia Hot Wheels Racer Series: sei automobiline in scala 1:64 da assemblare

Brick Shop si amplia con le Hot Wheels da costruire

Oggi arriva Hot Wheels Racer Series, la collezione che unisce le tradizionali macchinine in metallo pressofuso del famoso marchio americano alla filosofia costruttiva dei mattoncini in plastica. La nuova serie introduce finalmente una gamma pensata anche per chi desidera avvicinarsi a questo tipo di costruzioni senza dover assemblare modelli particolarmente complessi.

Mattel lancia Hot Wheels Racer Series: venti modelli in arrivo entro la fine del 2027

Sei modelli al debutto, dai classici alle sportive moderne

La collezione Hot Wheels da costruire debutta con sei vetture in scala 1:64, ma il programma di Mattel prevede di arrivare a venti modelli entro la fine del 2027. Tra le protagoniste troviamo il muscoloso Bone Shaker, composto da 28 elementi, affiancata da due sportive degli anni Novanta: Honda/Acura NSX del 1991 e Honda S2000 del 1999, entrambe realizzate con 29 pezzi. Completano la prima selezione l'Audi TT RS del 2018 e la Chevrolet Camaro ZL1 del 2024, anch'esse da 29 componenti, oltre alla Maserati MCPura, che ne richiede 27. Una selezione eterogenea che combina modelli storici e automobili contemporanee.

Mattel Hot Wheels Racer Series: per avvicinare anche i meno esperti al modellismo

Si parte da gennaio 2027

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il costo. Ogni set di auto in mattoncini sarà commercializzato a soli 4,99 dollari, una cifra contenuta rispetto a molte altre proposte del settore. Le confezioni includeranno una base in metallo, assi metallici, ruote girevoli e pneumatici in gomma. Non mancheranno inoltre componenti personalizzati per completare l'assemblaggio di ciascuna vettura.

Secondo quanto comunicato da Mattel, i primi modelli della Hot Wheels Racer Series arriveranno nei negozi a gennaio 2027, purtroppo un po’ in ritardo per un regalo di Natale ai ragazzi… Non sono invece ancora disponibili informazioni sulle date di commercializzazione degli altri 14 veicoli previsti per ampliare la gamma.

VEDI ANCHE
Hot Wheels Legends Tour UK 2026: vince... mezzo Maggiolino
Hot Wheels Legends Tour UK 2026: vince... mezzo Maggiolino
Hot Wheels, il garage auto-parcheggiante in video. Il prezzo
Ecco il garage che le tue Hot Wheels le parcheggia da solo. Video
Runsible64, il banco prove per le Hot Wheels da Fun-tech-lab
Per le tue Hot Wheels è giunto il momento della prova al banco
Tags
hot wheelslegomodellismo

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

Gli articoli di Alessandro

Vedi anche