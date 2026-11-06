Hot Wheels Racer Series: Mattel sfida LEGO con sei nuove auto da costruire

L'anno scorso, la casa produttrice di giocattoli Mattel ha deciso di sfidare la LEGO lanciando una nuova linea di prodotti chiamata Brick Shop (guarda Mattel Brick Shop). Da allora, la gamma di prodotti disponibili è in continua espansione e attualmente conta decine di articoli.

Mattel lancia Hot Wheels Racer Series: sei automobiline in scala 1:64 da assemblare

Brick Shop si amplia con le Hot Wheels da costruire

Oggi arriva Hot Wheels Racer Series, la collezione che unisce le tradizionali macchinine in metallo pressofuso del famoso marchio americano alla filosofia costruttiva dei mattoncini in plastica. La nuova serie introduce finalmente una gamma pensata anche per chi desidera avvicinarsi a questo tipo di costruzioni senza dover assemblare modelli particolarmente complessi.

Mattel lancia Hot Wheels Racer Series: venti modelli in arrivo entro la fine del 2027

Sei modelli al debutto, dai classici alle sportive moderne

La collezione Hot Wheels da costruire debutta con sei vetture in scala 1:64, ma il programma di Mattel prevede di arrivare a venti modelli entro la fine del 2027. Tra le protagoniste troviamo il muscoloso Bone Shaker, composto da 28 elementi, affiancata da due sportive degli anni Novanta: Honda/Acura NSX del 1991 e Honda S2000 del 1999, entrambe realizzate con 29 pezzi. Completano la prima selezione l'Audi TT RS del 2018 e la Chevrolet Camaro ZL1 del 2024, anch'esse da 29 componenti, oltre alla Maserati MCPura, che ne richiede 27. Una selezione eterogenea che combina modelli storici e automobili contemporanee.

Mattel Hot Wheels Racer Series: per avvicinare anche i meno esperti al modellismo

Si parte da gennaio 2027

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il costo. Ogni set di auto in mattoncini sarà commercializzato a soli 4,99 dollari, una cifra contenuta rispetto a molte altre proposte del settore. Le confezioni includeranno una base in metallo, assi metallici, ruote girevoli e pneumatici in gomma. Non mancheranno inoltre componenti personalizzati per completare l'assemblaggio di ciascuna vettura.

Secondo quanto comunicato da Mattel, i primi modelli della Hot Wheels Racer Series arriveranno nei negozi a gennaio 2027, purtroppo un po’ in ritardo per un regalo di Natale ai ragazzi… Non sono invece ancora disponibili informazioni sulle date di commercializzazione degli altri 14 veicoli previsti per ampliare la gamma.

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